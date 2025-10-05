Mary Ann Wright: "Gemiler, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek"

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Amerikalı üyesi, emekli albay ve eski diplomat Mary Ann Wright, İsrail müdahalelerine rağmen filoların Gazze'ye yardım götürmeye devam edeceğini söyledi. Wright, AA muhabirine verdiği demeçte örgütün 2010'daki Mavi Marmara'dan bu yana aktif üyesi olduğunu ve 35'ten fazla geminin Gazze'ye gönderilmesinde rol oynadığını belirtti.

Mavi Marmara ve geçmiş aktivizmi

Wright, ABD ordusundan albay rütbesiyle emekliye ayrıldıktan sonra diplomatlık yaptığını, Irak savaşına tepki olarak 2003'te görevinden istifa ettiğini anlattı. Gazze'ye ilk kez 2009'da gittiğini söyleyen Wright, "İsraillilerin o dönemde yaptığı yıkımı gördüm. Sonra Gazze'ye gitmeye çalışan tekneleri duyunca Mavi Marmara Filosu'na katıldım. Mavi Marmara'nın hemen yanındaki, Challenger 1 gemisindeydim." ifadelerini kullandı.

Vicdani sorumluluk ve uluslararası dayanışma

Bu misyonu kişisel olarak "ahlaki sorumluluk" diye nitelendiren Wright, "Vicdan gemisi de dahil olmak üzere bu gemiler, dünya vatandaşları olarak uluslarımızın Gazze’deki soykırıma ortak olmasına karşı duruşumuzun bir göstergesidir." dedi.

ABD yönetimine ve İsrail'e eleştiri

Wright, ABD hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, "Bir ABD vatandaşı olarak, hükümetimizin gırtlağına kadar soykırımın içinde olduğunu görüyorum. Vatandaşların 'Soykırıma, etnik temizliğe hayır!' demesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu ve alıkonulmalar

Wright, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından durdurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. "İsrail'in 2010'dan bu yana Gazze'ye gitmeye çalışan her tekneyi uluslararası sularda engellediğini, içindeki insanları alıkoyduğunu ve İsrail'e götürdüğünü" vurgulayan Wright, dünyadan vatandaşların İsrail'in ve kendi hükümetlerinin bu uygulamalarına karşı çıkmasının "ahlaki bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

Ben-Gvir'e tepki ve "yük" olmak

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlerin bir ay tutuklu kalması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Wright, "Soykırıma karşı çıktığınız için hapse atılmak delilik. Asıl karşı çıkmamız gereken, 60 bin Filistinlinin katledilmesini normal gören Ben Gvir gibi kişilerdir." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesi sonrası 39 gemiden gelen 462 kişinin alıkonulduğunu hatırlatan Wright, "Dördü İtalyan milletvekili olan bazı kişiler ülkelerine döndü. İsrailliler, bizi bir an önce serbest bırakmak istiyor çünkü biz onlar için bir yüküz." yorumunu yaptı. Wright, bu "yük" olmanın bile bir direniş biçimi olduğunun altını çizdi.

Vicdan gemisine saldırı ve çağrı

Malta açıklarında Vicdan gemisine düzenlenen saldırıya da değinen Wright, "Burada gördüğünüz vicdan gemisi Malta'da bombalandı. Olay sırasında ben de Malta'daydım ve bombalar geminin pruvasının büyük bir kısmını havaya uçurdu." dedi ve dünya halklarını ayağa kalkmaya çağırdı. Gemideki aktivistlerin silahsız olduğunu, şiddete başvurmayan vatandaşlar olduklarını vurguladı.

Çeşitlilik ve dayanışma

Filolara katılanların farklı mesleklerden geldiğini söyleyen Wright, daha önce Gazze'ye gitmiş profesörler, milletvekilleri, doktorlar ve gazeteciler bulunduğunu belirtti. "2009'dan bu yana Gazze'ye 8 kez gittim ve orada çok sayıda insan tanıyorum ve ne yazık ki birçoğu bu soykırımda şehit oldu." diyen Wright, herkesin—doktor, avukat, tüccar ya da sıradan vatandaş—İsrail'e ve kendi hükümetlerine karşı durmasının önemine işaret etti.

Kararlılık: Gemiler yoluna devam edecek

Her müdahaleden sonra yeni filolar hazırladıklarını belirten Wright, "2010'dan beri 35 gemi alıkonuldu. Bir geminin ve önceki bir filonun alıkonulmuş olması, duracağımız anlamına gelmiyor. İtişip kakışmaya devam etmeliyiz ve Sumud Filosu durdurulmuş olsa da hemen ardından başka bir filo gönderiyoruz çünkü vatandaşlar olarak bu soykırımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim sorumluluğumuz." dedi ve "Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.

Devam eden alıkonulmalara ve cinayetlere rağmen kendisini ayakta tutanın Gazze'deki insanların durumu olduğunu söyleyen Wright, "(Gazzeliler) Hayal edilebilecek en kötü yaşam koşullarına rağmen yiyeceksiz, temiz susuz, evsiz bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve eğer devam edebiliyorlarsa onlarla dayanışma içinde olmayı sürdürmeliyiz." ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.