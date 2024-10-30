Maryland'da 29 Ekim 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' İlan Edildi

Maryland'da 29 Ekim Kutlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde, Vali Wes Moore tarafından 29 Ekim tarihi "Türkiye Cumhuriyeti Günü" olarak ilan edildi.

Büyükelçilik Bilgilendirmesi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, bu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Maryland Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Rosana Mantova, Vali Moore'un bildirisini Büyükelçi Sedat Önal'a iletti.

Türk Amerikan Topluluğuna Vurgu

Vali Moore, bildirisiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlayarak, Maryland'ın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına büyük katkılarda bulunan Türk Amerikan topluluğunu onurlandırdı. Moore, Türk Amerikan topluluğunun eyaletle Türkiye arasında dostluk köprüleri ve işbirliği sağladığını belirtti.

Teşekkürler ve Kutlama

Büyükelçi Önal, bu anlamlı kutlama için Vali Moore'a teşekkür ederek, Türk Amerikan topluluğunun katkılarını takdir etti. Ayrıca, Texas eyaletinin Plano şehrinin Belediye Başkanı John Muns'un da dün 29 Ekim'i "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan ettiği hatırlatıldı.

ABD'nin Maryland Valisi Wes Moore, 29 Ekim'in eyalet genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini bildirdi. Maryland Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Rosana Mantova (sağda), Maryland Valisi Moore'un mesajını Büyükelçi Sedat Önal'a (solda) takdim etti.