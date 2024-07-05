Masaj salonundaki asitli saldırıda "Seni Bergen gibi yapacağım!" tehdidi...

26 Aralık tarihinde Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda, Ramazan Akarsu adlı şahıs, çalışan Buket A.'ya asitli saldırıda bulundu. Olay, salon içinde yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti ve Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ramazan Akarsu'nun masaj salonuna gelerek Buket A. ile arasında çıkan tartışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı sırasında Tuğçe Y. de asit sıçraması sonucu yaralandı. Akarsu, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Olay gününe ilişkin Tuğçe Y.'nin tanıklığı, Ramazan Akarsu'nun daha önce Buket A.'ya yönelik "Seni Bergen gibi yapacağım!" şeklinde tehditlerde bulunduğunu ortaya çıkardı.bBuket A., saldırının ardından yaşadığı zorlu tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: "Ramazan Akarsu ile ilişkimizin sadece iş odaklı olduğunu belirttim. Ancak ısrarları artınca kendisine hizmet vermek istemedim. Olay günü görüntüleri sorması ve tehditleri beni çok etkiledi. Asidi yüzüme boşalttıktan sonra aylarca tedavi gördüm ve psikolojim ciddi şekilde etkilendi. Sürekli olarak olayın rüyasını görmekten korkuyorum."





Mahkeme sürecinde Ramazan Akarsu, olayın ardındaki duygusal gerginlik ve panikle hareket ettiğini belirterek pişmanlık ifade etti. Ancak Buket A. ve Tuğçe Y.'nin ifadeleri, saldırının planlı ve önceden tasarlanmış olduğunu öne sürdü.

Mahkeme, tarafların dinlenilmesinin ardından Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ağustos tarihine erteledi.