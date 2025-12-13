Masal Kahramanlarıyla Minik Hastalara Moral: Cerrahpaşa'da Renkli Duvarlar

Masal kahramanlarıyla minik hastalara moral

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Güzel Sanatlar Kulübü öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri 'Beyaz Önlükler Renkli Duvarlar' projesinin ikinci etkinliğini Çocuk Acil binasında gerçekleştirdi. Proje ile pediatri binasının dış duvarları masal kahramanları, doğa figürleri, su altı manzaraları ve sevimli hayvanlarla donatıldı.

Projenin amacı ve uygulama

Çizimlerde terapi edici renk kullanımı, pozitif motifler ve çocukların hayal dünyasına hitap eden karakterler tercih edildi. Etkinliğe geniş bir öğrenci grubunun katılımıyla gerçekleştirilen boyama çalışmaları, çocukların kaygılarını azaltmayı ve hastane atmosferini iyileştirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı) çalışmanın anlamına dair şunları söyledi: "Bizler çocuklarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğin iyi hekimlerini yetiştirmek için büyük bir özveri gösteriyoruz. Öğrencilerimizin heyecanı ve motivasyonu bize umut veriyor. Hastalarımızın acılarını unuturcasına duvarlara bakarken gülümsemesi ise paha biçilemez. Hem hastalarımızın motivasyonu hem de gelecekteki 'iyi hekim' olma misyonunu adım adım gerçekleştirmeye başlayan tüm gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu soğuk duvarlara hayat verilmesini sağlayan isimlerden biri de çocukluğunda burada tedavisini yaptığımız Doğukan Şimşek. Sevgili Doğukan tedavi gördüğü yuvayı unutmadı, büyük bir fedakarlıkla tüm boyaları temin edip, projenin tamamlamasına önemli bir katkı sundu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz".

Çalışma Kulüp Başkanı Hatice İkra Bahsi koordinasyonunda yürütüldü ve projeye Uzm. Dr. Elif Kılıç Könte de destek verdi.

Çocukların katılımı ve etkisi

Boyama sürecine pediatri servisinde bulunan çocuklar da katılarak hem eğlendi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Aileler, duvarların renklendirilmesinin çocukların moraline olumlu yansıdığını belirtirken, sağlık çalışanları yeni atmosferin iyileşme sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

