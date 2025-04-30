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Maskat Uluslararası Kitap Fuarı 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen 29. Kitap Fuarı, ilk gününde 70 binden fazla ziyaretçi çekti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:42
Maskat Uluslararası Kitap Fuarı 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, İlk Günde Büyük Bir İlgi Gördü

Umman’ın başkenti Maskatta bu yıl 29’uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk gününde 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Umman Enformasyon Bakanlığı yetkilisi Şeyha el-Mahrukiye, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği demeçte, fuara olan yoğun ilginin, etkinliğin popülaritesini ve katılımcıların kalbindeki yerini gösterdiğini dile getirdi.

Fuarın Teması ve İçeriği

Mahrukiye, fuarın bu yıl "Kültürel Çeşitlilik Medeniyetlerin Mirasıdır" başlığı altında düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, 600 binden fazla eserin sergilendiğini ve bu yıl medeniyetlerin zenginliği ile çeşitliliğin felsefesine odaklandıklarını ifade etti.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Bugün kapılarını açan fuar, 3 Mayıs tarihine kadar sürecek. Etkinlik, her yaştan ve kültürden bireyleri bir araya getiriyor. Fuarda imza günleri, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler gibi birçok aktivite yer alıyor.

Fuar organizatörlerinden alınan bilgilere göre, katılımcı ülke sayısı 35 olarak belirlenirken, 674 yayınevi, 47 resmi katılımcı ve 20 yabancı yayınevi ile 1141 stant fuarda yer aldı. Ayrıca, toplamda 211 kültürel etkinlik ve 155 çocuk etkinliği düzenleniyor.

Umman’ın başkenti Maskat’ta bu yıl 29’uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk...

Umman’ın başkenti Maskat’ta bu yıl 29’uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk gününde 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. 3 Mayıs’a kadar sürecek olan fuar, her yaştan ve kültürden insanın katılımıyla devam ediyor. Fuarda imza günleri, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteler gibi bir dizi etkinlik yer alıyor.

Umman’ın başkenti Maskat’ta bu yıl 29’uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk...

Umman’ın başkenti Maskat’ta bu yıl 29’uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk gününde 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. 3 Mayıs’a kadar sürecek olan fuar, her yaştan ve kültürden insanın katılımıyla devam ediyor. Fuarda imza günleri, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteler gibi bir dizi etkinlik yer alıyor.

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