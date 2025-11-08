MASUDER Toplantısı: Maden Suyu Sektörü DYS ve Sürdürülebilirlik İçin Bir Araya Geldi

Gündem: Mevzuat, tanıtım ve Depozito Yönetim Sistemi

Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) üyeleri, sektörü etkileyen güncel gelişmeleri, mevzuattaki yenilikleri ve sürdürülebilirlik uygulamalarını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantı; sektörün karşılaştığı zorluklar, fırsatlar ve izlenecek stratejilere odaklandı.

Toplantıda söz alan MASUDER Başkanı Ömer Kızıl, Türkiye'nin zengin maden suyu kaynaklarının tanıtımının önemine dikkat çekti. Kızıl, sektöre ilişkin mesajını şöyle ifade etti: "Maden suyumuz hem yerli ve milli kaynaklarımızdan biri hem de dünyanın en yüksek mineral değerlerine sahip doğal içeceklerindendir. Bu değeri daha geniş kitlelere tanıtmak ve sektörün hak ettiği itibarı güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Toplantıda ayrıca Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle yürütülen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. DYS'nin sektöre olası etkileri, çevresel sürdürülebilirliğe katkıları ve uygulama takvimi masaya yatırıldı.

Katılımcılar, sistemin etkin uygulanabilmesi için görüş ve önerilerini aktardı; DYS'nin hayata geçirilmesinin sektörün geleceğini şekillendireceği vurgulandı.

MADEN SUYU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (MASUDER) ÜYELERİ, SEKTÖRÜ ETKİLEYEN GÜNCEL GELİŞMELER, MEVZUATTAKİ YENİLİKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ UYGULAMALARI ELE ALDIĞI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.