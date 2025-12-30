Matlı Ailesinden BUÜ'ye Önemli Bağış: Flexibl Bronkoskopi Ünitesi Tam Kapasite

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalındaki Flexibl Bronkoskopi Ünitesi, Matlı ailesinin sağladığı destekle eksik cihazlarını tamamlayarak tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Ziyaret ve teşekkür

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, destekleri nedeniyle Önder Matlı'yı makamında ağırladı. Ziyarette Prof. Dr. Funda Coşkun ile bilim dalında görevli akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Rektör Yılmaz'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz yapılan katkıların kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Hastanenin ve tıp fakültesinin daha nitelikli hale gelmesi için yoğun çaba harcadıklarını, devletin sağladığı imkanların önemli olduğunu ancak bütçenin sınırlı kaldığını, bu noktada hayırsever desteğinin devreye girdiğini ifade etti. Yılmaz, geçmişte olduğu gibi destek veren Matlı ailesi ve Önder Matlı Beyefendiye şükranlarını sundu ve bu katkı ile hastane ve bilim dalının en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı.

Birim başkanının mesajı

Doç. Dr. Yakup Canıtez, Flexibl Bronkoskopi ünitesine yapılan cihaz bağışı nedeniyle müteşekkir olduklarını belirtti. Canıtez, BUÜ Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nın Güney Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 6 milyon nüfusa hizmet verdiğini ve bu alanda bölgedeki 6 ilde akademik faaliyet ve sağlık hizmeti sağlayan ilk ve tek merkez olduğunu hatırlattı. Desteklerle birlikte çok daha nitelikli hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bilim Dalı hakkında

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, hastane bünyesinde ilk kez 2020 yılında Prof. Dr. Nihat Sapan ve Doç. Dr. Yakup Canıtez tarafından kuruldu. Halen Doç. Dr. Yakup Canıtez başkanlığında, 3 uzman hekim ile hizmet veren bilim dalı, ülke genelinde yaklaşık 10 ilin üniversite hastanelerinde bulunan benzer birimlerin arasında yer alıyor. Türkiye'de yeni gelişen bir uzmanlık alanı olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa ve bölgedeki önemli bir boşluğu dolduruyor.

