Matthew Perry davası: Dr. Mark Chavez'e 8 ay ev hapsi

Dr. Mark Chavez’e 8 ay ev hapsi ve denetimli serbestlik

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry ile bağlantılı soruşturma kapsamında yargılanan eski ketamin kliniği işletmecisi Dr. Mark Chavez, sahte yollarla temin ettiği ketamini başka bir doktora sattığı suçlamasıyla mahkeme tarafından 8 ay ev hapsi, 3 yıl denetimli serbestlik ve 300 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Savunma: Chavez’in sorumluluğu kabulü ve mesleki kayıp

Chavez’in avukatları, "Sayın Chavez, sorumluluğu en başından kabul etti ve hatasını asla küçümsemedi" açıklamasını yaptı. Avukatlar, Chavez’in Matthew Perry ile hiç tanışmadığını, evine girmediğini ve ilaç uygulamadığını savundu. Ayrıca, iddia edildiği gibi Perry’nin ölümüne yol açan ketamini temin etmediğini belirttiler. Açıklamada, Chavez’in iddianame öncesi suçlamayı kabul ettiği, iş birliği yaptığı ve tutuklama duruşmasından önce gönüllü olarak tıbbi lisansını teslim ettiği vurgulandı.

Avukatlar, eski acil servis hekimi Chavez’in mesleğini kaybettiğini, kamu önünde itibarsızlaştığını ve şu anda Uber şoförü olarak çalıştığını bildirdi. Savcılar ise başlangıçta Chavez’in yalan söylediğini, ancak sonrasında "hızla sorumluluğu kabul ettiği ve hükümetin soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği" ifadelerini kullandı.

Plasencia’nın itirafı ve Perry’ye verilen ketamin

Soruşturmanın diğer sanıklarından Dr. Salvador Plasencia, bu ayın başında 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Plasencia, suç itirafında bir hastasının onu 30 Eylül 2023 tarihinde Matthew Perry ile tanıştırdığını ve Perry’nin "ketamin arayan, nakit ve binlerce dolar ödemeye razı yüksek profilli bir kişi" olarak tanıtıldığını söyledi.

Plasencia’nın ifadesine göre, Perry’nin talebini görüşmek için "akıl hocası" olarak tanımladığı Dr. Mark Chavez ile iletişime geçti ve ondan sıvı ketamin şişeleri ile ketamin pastilleri satın aldı. Plasencia, 30 Eylül 2023 ile 12 Ekim 2023 arasında Perry’ye ve ev arkadaşı Kenneth Iwamasa'ya toplam 20 şişe ketamin ile ketamin pastili ve enjektör verdiğini kabul etti. Plasencia, ketamini Perry’ye birkaç kez evinde uyguladığını; şişeleri ve pastilleri Iwamasa’ya bıraktığını ve Iwamasa’nın ilaçları uyguladığını söyledi.

Savcılık, Plasencia’nın Chavez’e attığı mesajlarda "Bu moron ne kadar öder acaba?" ve "Hadi görelim" ifadelerini kullandığını bildirdi.

Diğer sanıklar ve duruşma takvimi

Matthew Perry’nin ev arkadaşı Kenneth Iwamasa, geçen yıl ağustos ayında Perry’nin öldüğü gün ketamin uyguladığını kabul etti. Iwamasa için 15 yıla kadar hapis isteniyor ve ceza duruşması 14 Ocak tarihinde yapılacak.

Perry’nin ölümüne yol açan ketamini dağıttıklarını kabul eden diğer iki sanık, Erik Fleming ve Jasveen Sangha, Ekim 2023’te ünlü isme 51 şişe ketamin sattıklarını kabul etti. Fleming, Ağustos 2024’te suçlamaları kabul etti ve 25 yıla kadar hapis istemiyle ceza duruşması 7 Ocak 2026'da yapılacak. Sangha ise Eylül ayında uyuşturucu ile ilgili mülkü sürdürme, üç kez ketamin dağıtımı ve ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan ketamin dağıtımı ile suçlandı; Sangha için 65 yıla kadar hapis isteğiyle duruşma 25 Şubat 2026'da görülecek.

Olayın ayrıntıları: Otopsi ve geçmiş

Matthew Perry, 28 Ekim 2023’te Malibu’daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda Perry’nin ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi; kanında ketamin bulunan oyuncunun daha sonra jakuzide boğulduğu ifade edildi ve ölüm "kaza" olarak nitelendirildi.

Perry, Friends dizisiyle büyük şöhrete ulaşırken alkol bağımlılığı ile mücadele etmiş ve defalarca rehabilitasyona gitmişti. 2016 yılında verdiği bir röportajda, Friends’in çekimleri sırasında alkol ve uyuşturucu nedeniyle dizinin 3 yılını hatırlayamadığını söyledi.

Önemli not: Haberde yer alan tarihler, isimler ve sayısal veriler kaynaktaki biçimiyle korunmuştur.

MATTHEW PERRY (ARŞİV)