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Mattia Ahmet Minguzzi’nin Anneleri: Adalet İçin Bakırköy’de Oturma Eylemi

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, Bakırköy'de evlatları için adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 00:29
Mattia Ahmet Minguzzi’nin Anneleri: Adalet İçin Bakırköy’de Oturma Eylemi

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Annesinden Adalet Çığlığı

Kadıköy'de bıçaklanarak 15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, evlatları uğruna adalet istemek için Bakırköy'de oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemine, çocukları kaybeden diğer anneler de katıldı. Eylemde, evlatlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşınarak adalet çağrısı yapıldı. Ayrıca, infaz yasasının değişmesi gerektiği vurgulandı.

Yasemin Minguzzi'nin Duygusal Çağrısı

Yasemin Minguzzi, cebinden çıkardığı oğluna ait ayakkabılara sarılarak gözyaşı döktü. Eyleme katılan ünlü sanatçı Ece Seçkin, Minguzzi’nin yazdığı metni okuyarak duygulara ortak oldu.

Okunan metinde, “Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim. Savcı ve kolluk olarak her şeyi önünüze koyduk. Lütfen 24 yıldan cezasını verin,” denildi. Yasemin Minguzzi, olayın yaşandığı gün 16 özel güvenlik ve zabıta görevlisinin olaya müdahale etmediğine dikkat çekti.

Diğer Annelerin Duygusal Hikayeleri

Eyleme katılan Gülizar Sezer, büyük kızı Sedef Gürel’in cesedinin bulunduğu halıyı açarak, “Ben aylardır bu halıyla yaşıyorum. Kızım katledildi, bu halı bana böyle teslim edildi,” diye konuştu.

Zeynep Balcı, 26 yaşındaki oğlu Abdurrahman Balcı'nın acısını paylaşarak; “Birisi bana bu katiller için ömür boyu hapis cezası verecek desin. 26 yıl beni tatmin etmiyor,” dedi.

Eyleme, motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman gibi daha birçok anne de katılarak, adalet arayışına destek verdi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi...

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi...

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de oturma eylemi yaptı.

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