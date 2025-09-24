Maurice Hastings'e 25 Milyon Dolar Tazminat: 38 Yıl Haksız Hapis

California'da 38 yıl hapis yatan Maurice Hastings'e, delillerin yeniden incelenmesi sonucu suçsuz bulunup eyalet tarihinin en yüksek tazminatı olan 25 milyon dolar ödenmesine karar verildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:58
California mahkemesi, eyalet tarihinin en yüksek haksız mahkumiyet tazminatına hükmetti

California'da cinayet suçlamasıyla yaklaşık 38 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ortaya çıkan Maurice Hastings'e mahkeme 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

NBC News'un haberine göre, 1983'te Roberta Wydermyer'ın cinsel saldırıya uğrayıp başından tek kurşunla öldürülmesiyle ilgili davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hastings'in suçsuzluk iddiası üzerine deliller 2021'de yeniden incelendi.

Kurbanın otopsisinden toplanan biyolojik delillerin 2000'de DNA testine gönderilmek istendiği ancak talebin reddedildiği belirtildi. Yeniden yapılan incelemede delillerdeki DNA örneklerinin Hastings'e ait olmadığı tespit edildi ve mahkeme şahsın suçsuzluğuna hükmetti.

Mahkemenin kararıyla ödenecek tutar, eyalet tarihindeki en yüksek haksız mahkumiyet tazminatı olarak kayda geçti.

İncelemelerde, cinayete ilişkin DNA örneklerinin 1983'te benzer bir suçtan tutuklanan ve 2020'de cezaevinde ölen Kenneth Packnett'e ait olduğu belirlendi. Packnett'in tutuklandığında kurbana ait eşyaların yanında bulunmasına rağmen cinayetle ilgili soruşturulmadığı bildirildi.

Konuya dair basına konuşan Hastings, "Hayatımın 38 yılı elimden alındı. Hiçbir para bunu geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolculuğun sonu." dedi.

