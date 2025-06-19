DOLAR
39,56 -0,12%
EURO
45,44 -0,19%
ALTIN
4.287,39 -0,24%
BITCOIN
4.126.854,2 0,62%

Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor

"Mavi Gök Nerede" oyununun prömiyeri yarın akşam Tuzla'da yapılacak. Oyun, Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 18:06
Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor

Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" tiyatro oyununun prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.

Detaylar ve Ekip

Senaryosu Mehmet Akif Çanakçı tarafından kaleme alınan eserin metin danışmanlığını, Doğu Türkistanlılar Federasyonu Başdanışmanı Abdullah Oğuz üstlenmiştir. Oyun, Türk dünyasının ortak hafızasına uzanan yolculuğa davet ediyor.

Nuh Tiyatro Topluluğu tarafından hayata geçirilen oyunda Fevzi Türkmen, Selami Çiçek, Gökhan Nair, Buğra Kocabacak, Resul Bal, Ferda Avcıoğlu, Nazmiye Samast, Mina Çanakçı, Sudem Güven, Berat Güzeloğlu ve Ceylin Layık gibi yetenekli isimler rol alıyor.

Mütefekkir yazar Alev Alatlı'nın konuşmalarından derlenen bölümlerinin de sahneye taşındığı eserin yönetmenliğini yine Mehmet Akif Çanakçı yaparken, müzik direktörlüğünü ise Funda Avcıoğlu üstleniyor.

Prömiyer Bilgileri

Tuzla Şifa Kültür Merkezi'ndeki prömiyer yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede"...

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" isimli tiyatro oyununun prömiyeri yarın yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bornova'da Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti: Küresel Ödülden İkincilik
3
İstanbul'da Deprem Sonucu 4 Okul Boşaltıldı
4
İBB Başkanı İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararları Açıklandı
5
2025'te Asgari Ücret: Net 22 Bin 104 Lira Belirlendi
6
Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas'ı Anma Etkinliği Düzenlendi
7
Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü: Madde Bağımlılığı Şoku

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor