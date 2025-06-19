Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor

Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" tiyatro oyununun prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.

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Senaryosu Mehmet Akif Çanakçı tarafından kaleme alınan eserin metin danışmanlığını, Doğu Türkistanlılar Federasyonu Başdanışmanı Abdullah Oğuz üstlenmiştir. Oyun, Türk dünyasının ortak hafızasına uzanan yolculuğa davet ediyor.

Nuh Tiyatro Topluluğu tarafından hayata geçirilen oyunda Fevzi Türkmen, Selami Çiçek, Gökhan Nair, Buğra Kocabacak, Resul Bal, Ferda Avcıoğlu, Nazmiye Samast, Mina Çanakçı, Sudem Güven, Berat Güzeloğlu ve Ceylin Layık gibi yetenekli isimler rol alıyor.

Mütefekkir yazar Alev Alatlı'nın konuşmalarından derlenen bölümlerinin de sahneye taşındığı eserin yönetmenliğini yine Mehmet Akif Çanakçı yaparken, müzik direktörlüğünü ise Funda Avcıoğlu üstleniyor.

Prömiyer Bilgileri

Tuzla Şifa Kültür Merkezi'ndeki prömiyer yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.

Doğu Türkistan'ın varoluş mücadelesine ışık tutan dil, kültür ve kimlik temalı "Mavi Gök Nerede" isimli tiyatro oyununun prömiyeri yarın yapılacak.