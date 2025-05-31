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Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Kütahya'da Anıldı

Kütahya'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 15. yılında hayatını kaybedenler anıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:01
Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Kütahya'da Anıldı

Kütahya'da Mavi Marmara Anması

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), 15 yıl önce İsrail'in Gazze Özgürlük Filosu dahilindeki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının anısını yaşatmak için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Bir Araya Geldiler

Zafer Meydanı'nda buluşan kalabalık grup, Türk ve Filistin bayrakları ile "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankartlar açtı.

KÜSİDAP Başkanı'ndan Açıklama

Grup adına açıklama yapan KÜSİDAP Başkan Yardımcısı ve İnsani Yardım ve Hürriyetleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, 2010 yılında uluslararası sularda İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlattı. Yenipazar, bu saldırının hukuk dışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, hiçbir şekilde müdahale hakkı olmayan bir yerdeyken, hukuk tanımadan 15 yıl önce bu filoya saldırdı. Bu gemide dünyanın dört bir yanından farklı inanç, dil ve kültürlere sahip insanlar bulunuyordu. Bu saldırı karşısında, savunma imkânları olmadığından çaresiz kaldılar. Sonuç olarak, 10 kardeşimiz şehit oldu ve 60'a yakın kişi ağır yaralandı. Bu olayı unutmadık; dünya da unutmadı. Elhamdülillah, bu filo Türkiye'den hareket ederek, unutulmaya yüz tutmuş bir zulmü 15 yıl önce tekrar gündeme taşıdı."

Dua Etmek İçin Bir Araya Geldiler

Açıklamanın ardından katılımcılar, hayatını kaybedenler için dua etti.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail’in "Gazze Özgürlük...

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail’in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında, saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi. Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankart açtı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail’in "Gazze Özgürlük...

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail’in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında, saldırıda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla etkinlik düzenledi. Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile "Her Adım Gazze ve Kudüs İçin" yazılı pankart açtı.

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