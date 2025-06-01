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Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Sinop'ta Anıldı

Mavi Marmara gemisine yönelik saldırının 15. yılında Sinop'ta etkinlik düzenlenerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 17:23
Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Sinop'ta Anıldı

Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Sinop'ta Anıldı

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine gerçekleştirilen saldırının 15. yılında, Gazze'ye ablukaya dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Sinop'ta anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aşıklar Sahili'nde anlamlı anma

Etkinlik, Aşıklar Sahili'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayarak dualarla devam etti. Burada toplanan grup adına bir konuşma yapan Sinop İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koca, 2010 yılında gerçekleştirilen saldırının unutulmadığını belirtti.

Koca, yaptığı açıklamada, "2010 yılında İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırıda bulundu. O günden beri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm maalesef devam ediyor. Kardeşlerimiz o gemide şehit edildi. Onlar insanlık için yola çıkmışlardı. Bir dilim ekmek, bir kutu ilaç için hayatlarını feda ettiler. Unutmadık, unutturmayacağız." diyerek duygularını dile getirdi.

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yılında...

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Sinop'ta Aşıklar Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yılında...

İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Sinop'ta Aşıklar Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

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