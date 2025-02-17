Mavi Sulardan 224 Futbol Sahası Büyüklüğünde Hayalet Ağ Çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayalet ağların temizlenmesiyle 8.5 milyon su canlısının kurtarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:13
Mavi Sulardan 224 Futbol Sahası Büyüklüğünde Hayalet Ağ Çıkarıldı

Hayalet Ağ Projesi ile Denizler Temizleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla denizlerimizden 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağın çıkarıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, bu çalışmaların sonucunda toplamda 8,5 milyon su canlısının kaybının engellendiğini belirtti.

Marmara Denizi Önemli Bir Husus

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde ve iç sularda, 146 milyon metrekare alan taradıklarını, bu kapsamda 1,6 milyon metrekare alandan hayalet ağ ve 13 bin 750 diğer av aracını denizlerden çıkardıklarını ifade etti.

2014 yılında başlatılan Hayalet Ağ Projesi (HAP) ile kaybolan ya da terkedilen av araçlarının temizlenmesi hedeflenirken, bu araçların sucul organizmalara verdiği zararın önüne geçildiği vurgulandı. Yumaklı, "Bu sayede insan kontrolü olmadan su içindeki organizmaların ölümüne yol açan hayalet avcılığının da engellendiğini" belirtti.

Marmara Denizi'nden Çıkarılan Miktar

Marmara Denizi'nde son dört yılda 1,1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, bilimsel veriler ışığında su kaynaklarının önceliklendirilerek değerlendirildiğini söyledi. 2021-2024 yılları arasında, müsilaj sorununa karşı toplam 154 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağın çıkarıldığını ifade etti.

Gelecek Hedefleri ve Süreklilik

Proje kapsamındaki çalışmalara devam edileceğini açıklayan Yumaklı, denizlerin ve iç suların hayalet ağlardan temizlenmesi için gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. HAP projesi çerçevesinde bugüne kadar 452,6 milyon metrekare alan taranarak, toplamda 2,6 milyon metrekare ağ ve 65 bin diğer av aracı sucul ekosistemlerden temizlendi.

Kurtarılan su canlılarının yaşam alanlarının korunması ve ekosistem dengesinin sağlanması açısından bu projelerin önemi bir hayli büyüktür.

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