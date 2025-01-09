Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Düzenleniyor

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen önemli bir etkinlik. Tatbikata katılan fırkateynler, sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üssü'nden ayrıldı.

Bu yılki tatbikatta, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan ilk gemi olan TCG Oruçreis de yer almakta. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla TCG Salihreis fırkateyni, liman çıkışında TCG Oruçreis tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Taktik Pençe Harekatı ve Önemli Senaryolar

Tatbikatın Taktik Pençe Harekatı kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan tim, tespit edilen mayını monte edilen patlayıcıyla imha ederek güvenliği sağladı.

Senaryo gereği helikopterlerle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışları gerçekleştirildi. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Denizdeki SAT timleri, "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı.

Helikopterden halatlarla TCG Göksu fırkateynine inen SAT timleri, senaryoya uygun olarak geminin güvenliğini sağladı. Ayrıca, denizde malzeme transferi kapsamında Ada sınıfı korvet TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılı dış kaynaktan astsubay temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk defa katılan bilgi teknolojileri, ikmal ve idari sınıfından kadın astsubayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bu büyük tatbikat 7-16 Ocak tarihlerinde düzenlenmekte olup, toplamda 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel yer alıyor.