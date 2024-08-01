Max Kownatzki, SunExpress'te Operasyon Memuru Olarak Görev Aldı

SunExpress CEO'su Yeni Bir Görevde

Bu yılın Ocak ayında kabin memuru olarak görev alan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, bu sefer uçuş öncesi operasyon memuru olarak485 brandondu. Böylece, firmanın geleneksel "Job Tasting" projesinin bir parçası olarak, farklı birimlerde görev almayı sürdürüyor.

Frankfurt Havalimanı'nda Fark Yarattı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress'in yürüttüğü projede, Kownatzki, Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda, İzmir ve Antalya’ya yapılan uçuşlar öncesinde operasyon memuru olarak görev aldı. Bu süreçte yolcularla bire bir iletişim kurarak onların bilet ve bagaj işlemlerine yardımcı oldu.

Yolcularla Samimi Anlar

Kownatzki, görev yaptığı süre zarfında bilet kontrolü yaparken çekilen bir videoda, "Tüm personele teşekkür ediyorum. Tatil burada SunExpress ile başlıyor. İyi bir ruh hali var burada," ifadelerini kullanarak ekibinin moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, yolcuların biletlerini kontrol ederken kaydedilen bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sonuç Olarak

Kownatzki'nin bu çabası, SunExpress'in çalışanlarının farklı departmanlarda deneyim kazanmasını teşvik eden projelerinden sadece biri. Uçuş öncesinde gösterdiği çaba, hem çalışanlar hem de yolcular arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.