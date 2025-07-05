Mayın Avcı Robotu IDEF 2025 İçin Hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi alanında önemli bir adım atıldı. MESAN ve ESETRON şirketleri işbirliğiyle geliştirilen Robota Entegre Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Sistemi, ilk kez IDEF 2025 fuarında sahne alacak.

Mayın ve EYP Tehditlerine Karşı Yenilikçi Çözüm

Bu yeni sistem, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerinin güvenli bir şekilde tespit edilmesi amacıyla tasarlandı. Proje, Türk savunma sanayisi bünyesindeki yeteneklerin birleşimiyle oluşturuldu.

Geliştirme Süreci ve Hedefler

Gökse Yıldırım'a göre, bu robot, gelecekteki savaş alanlarında düşman etkisiz hale getirirken, askerlerimizin güvenliğini sağlar. Mayın ve EYP Tespit Robotu, teknik özellikleri ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

Ülkemizin savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen bu inovasyon, IDEF 2025'te sergilenecek ve dünya genelindeki güvenlik altyapılarında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yeteneklerin bir araya getirilmesiyle, "sinsi düşman" olarak da nitelenen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerinin güvenli şekilde ortaya çıkarılması amacıyla Mayın ve EYP Tespit Robotu geliştirildi. MESAN ile ESETRON işbirliğiyle ortaya konulan Robota Entegre Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Sistemi, ilk kez 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) kamuoyunun karşısına çıkacak.

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yeteneklerin bir araya getirilmesiyle, "sinsi düşman" olarak da nitelenen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerinin güvenli şekilde ortaya çıkarılması amacıyla Mayın ve EYP Tespit Robotu geliştirildi. MESAN ile ESETRON işbirliğiyle ortaya konulan Robota Entegre Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Sistemi, ilk kez 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) kamuoyunun karşısına çıkacak.