Mayotte Halkı, Chido Kasırgası Sonrası Macron'a İstifa Çağrısında Bulundu

Macron'a İstifa Çağrısı

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte'da halk, adayı ziyarete gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını istedi. Kasırga sonrası ağır hasar gören adada, su eksikliği ve kötü yaşam koşullarını protesto eden yerel halk, Macron'un hükümetini eylemsizlikle suçladı.

Protesto ve Tepkiler

Macron, Mayotte'un Pamandzi kasabasında gerçekleştirdiği ziyarette, halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Yerel halk, Macron'un yalan söylediğini belirtip "istifa" ve "su" sloganları attı. Macron ise kalabalığa hitaben, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim." diyerek cevap verdi.

Macron'un Savunması ve Yardım Çabaları

Macron, yaptığı açıklamada, "Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durum 10 bin kat daha kötü olurdu" ifadesini kullanırken, Hint Okyanusu'ndaki yardımları vurguladı. Ayrıca, Fransa'nın tavizsiz yardım sunduğunu savundu.

Ulusal Yas ve Yeniden İnşa Çabaları

Chido Kasırgası nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa, 23 Aralık'ta ulusal yas ilan etti. Göreve yeni gelen Fransa Başbakanı François Bayrou ise Mayotte'yi yeniden inşa etmek için Parlamentoya özel bir tasarı sunacaklarını duyurdu.