Mazıdağı'da Yeşil Derik Caddesi'nde Kaza: 3 Yaralı

Mardin Mazıdağı'nda Kayalar Mahallesi Yeşil Derik Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:52
Çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kayalar Mahallesi Yeşil Derik Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki otomobilin çarpıştığı an ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

