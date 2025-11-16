Mazıdağı'nda Sağanak: Yollar Göle Döndü, İş Yerleri Su Altında
İlçede hayat felç oldu, tahliye çalışmaları sürüyor
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Mazıdağı’nda dün gece saatlerinden başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede hayatı felç etti. İlçenin ana arterleri ve ara sokakları göle döndü.
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri, kepçe yardımıyla tahliye edilmeye çalışıldı.
Birçok iş yerinin su altında kaldığı ilçede vatandaşlar, çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek yetkililerden baskınlara karşı çalışmalarını genişletmelerini istedi.
MAZIDAĞI BELEDİYESİ, ALTYAPI SORUNUNU GİDERMEYİNCE GÖLE DÖNEN YOLLARDAKİ SU TAHLİYESİNİ KEPÇE İLE YAPTI