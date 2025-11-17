MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü kutlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü, "Prematüre doğsan da yalnız değilsin" sloganıyla prematüre bebekler ve ailelerinin katılımıyla kutlandı.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar

Prematüre bebeklerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 40’a yakın aile bir araya geldi. Programa MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artuner Deveci, başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, dekan yardımcıları, yenidoğan personeli ile prematüre bebekler ve aileleri katıldı.

Aile dayanışması ve uzman konuşmaları

Etkinlikte hastanenin ilk prematüre doğan bebeğinden yalnızca 10 gün önce taburcu edilen en yeni prematüre bebeğe kadar birçok aile birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu. Prof. Dr. Oktay Üçer ailelerin birbirini tanımasının önemine vurgu yaparak, "Aynı sağlık problemlerini yaşayan ailelerin fikir alışverişi yapması açısından bu etkinlikleri çok önemsiyoruz, devamını sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Tanrıverdi, 2024 yılında hastanede doğan 1028 bebeğin 322’sinin prematüre olduğunu belirterek, son 6 yılda 3 bini aşkın prematüre doğum gerçekleştiğini ifade etti. Tanrıverdi, "Ülkemizde her 10 bebekten biri prematüre doğmakta. Bu bebeklerin yaşam kalitesi, erken dönemde sunulan sağlık hizmetinin kalitesi ile yakından ilişkilidir. Donanımlı ve deneyimli ekibimizle ileri düzey prematüre bebekleri sağlığına kavuşturmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlik detayları ve kapanış

Prematürelerin simgesi olan mor rengin hakim olduğu etkinlikte sunumlar yapıldı; aileler ile sağlık personeli birlikte pasta kesti. Tanrıverdi, Dünya Prematüre Günü kapsamında bebeklere birer fidan hediye ettiklerini belirterek, "Fidanlarımız, bebeklerimizin geleceğine nefes olacaktır." dedi.

Etkinlik, "Her nefeste birlikte" yazılı pastanın kesilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

