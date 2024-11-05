Mearsheimer'dan Gazze Açıklaması: Soykırım Nedeniyle Demokratlara Oy Vermeyeceğim

Mearsheimer'ın Kritik Açıklamaları

Dünyaca ünlü Amerikalı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler profesörü John Mearsheimer, ABD'deki mevcut yönetimi eleştirerek Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki soykırımında suç ortağı olduğunu ifade etti.

Demokratlara Oy Vermeyecek

Bir YouTube kanalında gerçekleştirilen söyleşide Mearsheimer, Demokratlar adayı olan Biden ve Kamala Harris’e asla oy vermeyeceğini belirtti. Mearsheimer, "Gazze'deki soykırım nedeniyle Demokratlara oy vermeyeceğim. Biden yönetiminin soykırımın suç ortağı olduğunu düşünüyorum ve soykırım benim için kırmızı çizgi" açıklamasında bulundu.

Filistin Meselesinde Eleştiriler

Mearsheimer, Filistin meselesinde sağlıklı bir bakış açısının İsrail'i kınamak olduğunu vurgulayarak, Almanya ve ABD'nin Gazze'deki durumlardan dolayı şaşkın olduğunu ifade etti.

7 Ekim Sonrası Durum

Mearsheimer, 7 Ekim 2023'ten sonra yaşanan olayları değerlendirerek, "İsrail, etnik temizlik amacıyla sivilleri hedef alan bir cezalandırma kampanyası yürüttü. Daha fazla Filistinliyi evlerinden çıkarmaya ve aç bırakma stratejisi izlemeye başladılar. Etnik temizlik işe yaramadığı için soykırıma dönüştü, toplu katliamdı" dedi.

Cumhuriyetçilere de Kapatılan Kapı

Bunun yanı sıra Mearsheimer, Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a da oy vermeyeceğini duyurdu.

Ölü sayıları Üzerine

Son günlerde yaşanan olaylarda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 742'sinin kadın olduğu toplamda 43 bin 341 Filistinli yaşamını yitirdi, 102 bin 105 kişi ise yaralandı.