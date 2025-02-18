MEB 1381 Engelli Öğretmen Ataması Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1381 engelli öğretmen atama takvimini duyurdu. Atamalar 30 Nisan'da, görev başlangıcı ise 1 Eylül'de olacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:49
MEB 1381 Engelli Öğretmen Ataması Takvimini Açıkladı

MEB, Engelli Öğretmen Atama Takvimini Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına dayanarak 1381 engelli öğretmen ataması için takvim açıkladı. 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak atamalarla birlikte öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

MEB'in resmi açıklamasına göre, atama süreci, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" çerçevesinde belirlenmiş olup detaylar personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Başvurular, iki aşamalı elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek. İlk aşamada adayların 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihlerinde atamaya esas belgeleri ile başvurularını yapmaları gerekecek. Ön başvurusu onaylanan adaylar, 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercih yapabilecek.

Atama Detayları

Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve atanan öğretmenler 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla görevlerine başlamış olacaklar. Adaylar için süreç, buradan takip edilebilir.

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