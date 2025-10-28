MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Takvimi: Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden yaklaşık iki ay geçerken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki en önemli soru "ara tatil ne zaman?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak ve hafta sonlarıyla birleştiğinde fiilen 9 günlük dinlenme fırsatı sunacak.

MEB İlk Ara Tatil (Kasım 2025)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 1. dönem ara tatili, MEB takvimine göre 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Ancak fiili tatil hesabında hafta sonları da dikkate alındığında öğrenciler en son derslerine 7 Kasım Cuma günü giriyor; 8-9 Kasım hafta sonunun da dahil olmasıyla tatil süreci uzayacak ve ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi yeniden çalacak.

Yarıyıl Tatili (Sömestr) Tarihleri

İlk ara tatilin ardından öğretim kesintisiz sürerek 1. dönemin sonuna kadar devam edecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili (sömestr) şu şekilde planlandı:

Yarıyıl Tatili Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Yarıyıl Tatili Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

Öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak ve 15 günlük tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacaklar.

İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı (Mart 2026)

Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise Mart ayında uygulanacak. İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Bu yıl, söz konusu ara tatilin son günü olan 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı'nın birinci gününe denk geliyor. 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinin de bayram ve hafta sonu tatili olması nedeniyle öğrenciler için bahar molası fiilen uzamış olacak.

2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre eğitim yılı, ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı molasının ardından Haziran ayına kadar sürecek. Yaz tatilini başlatacak son ders zili ve karne günü 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi.