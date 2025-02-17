MEB Bakanı Tekin, 23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu Toplantısına Katıldı

Bakan Tekin, 23 Nisan için çocuklardan oluşan düzenleme kurulunun toplantısında, çocukların bayram etkinliklerine katkı sağlamasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:35
MEB Bakanı Tekin, 23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu Toplantısına Katıldı

Bakan Tekin, Çocuk Bayramı etkinlikleri için ilk toplantıya katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ili temsilen seçilen çocuklardan oluşan 23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'nun ilk toplantısına katıldı. Çevrim içi yapılan toplantıda, öğrencilere katkıları için teşekkür eden Tekin, görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

Çocukların Talepleri Dinlenecek

Toplantıda sunulacak önerilerin değerlendirileceğini ifade eden Tekin, "MEB olarak yeni bir felsefeyle hareket ediyoruz. Yaptığımız her şeyi muhataplarımızla değerlendiriyoruz. Bu yıl da TBMM ile ortaklaşa projeler gerçekleştireceğiz" dedi.

23 Nisan'ın Anlamı ve Önemi

23 Nisan'ın Milli Egemenlik Haftası olarak dünyada eşi benzeri bulunmayan bir hafta olduğunu belirten Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti çocuklara emanet ettiğini hatırlattı. Tekin, bu bağlamda, genç kuşakları demokrasi ve milli egemenlik ilkesine sahip bireyler olarak yetiştirme hedefinde olduklarını belirtti.

Etkinlikler Öğrencilerin Rüyaları ile Şekillenecek

Toplantıda 81 ilden öğrenciler hayal ettikleri programları ve etkinlik önerilerini sundu. Öğrenciler, Aziz Sancar, Alper Gezeravcı, Mete Gazoz ve diğer ünlü isimlerin katılımının kendilerine motivasyon sağlayacağını ifade ettiler.

Gelecek Etkinlikler ve Çocukların Söz Hakkı

Kurul üyeleri ayrıca, TBMM Çocuk Özel Oturumu ve temsili Meclis Açılış Oturumu gibi önemli etkinliklerde de söz sahibi olacaklar. Öğrencilerin talepleri ve önerileri, geleceğin bayram kutlamalarında hayata geçirilecek.

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