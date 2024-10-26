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MEB'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Genelgesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda etkinlikler düzenlenecek, 'Cumhuriyet Haftası' kutlanacak.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:19
MEB'den Cumhuriyet Bayramı Kutlama Genelgesi

MEB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Genelge

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası" olarak belirtilen özel bir zaman dilimi tanımlandı.

Etkinlikler milli birlik ve beraberlik için

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı'nın coşku içinde kutlanmasını taahhüt ederken, bu süreçte tüm okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı. Genelgede, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Film İle Cumhuriyet Eğitimi

"Cumhuriyet Haftası" çerçevesinde okullarda Dersimiz Cumhuriyete Doğru adlı film gösterimi yapılacak. Bu film, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini konu alan ve Bakanlık tarafından hazırlanan tiyatro oyununun sinema versiyonu olarak tanıtılacak.

Programlarda Şehit Aileleri ve Gazilere Önem Verilecek

Tüm eğitim kurumları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini yansıtacak programlar hazırlarken, şehit yakınlarının ve gazilerin bu etkinliklerde yer almasına dikkat edileceği bildirildi. Ayrıca, etkinliklerin Türk bayraklarıyla süslenerek gerçekleştirileceği belirtildi.

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