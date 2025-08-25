DOLAR
MEB'den öğretmenlere ikinci kez iller arası yer değiştirme imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını yaz döneminde ikinci kez 3-5 Eylül tarihlerinde MEBBİS üzerinden alacak; atamalar 5 Eylül yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının yaz döneminde ikinci kez alınacağını duyurdu. Başvurular MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek ve takvim netleştirildi.

Başvuru ve atama takvimi

Bakan Tekin’in açıkladığı takvime göre başvurular 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri ise başvuruların son günü olan 5 Eylül tarihinde yapılacak.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri için belirlenen tarih ise 8 Eylül olarak bildirildi.

Bakanın açıklaması

Bakan Tekin sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yayımladığı açıklamada, "Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı ve kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık duyurusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirilecek kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin başvurunun son günü olan 5 Eylül'de yapılacağından, başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'te kapanacağı kaydedildi.

