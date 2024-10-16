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MEB'den Örnek Soru Kitapçıkları Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılına yönelik örnek soru kitapçıklarını erişime sundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:10
MEB'den Örnek Soru Kitapçıkları Duyurusu

MEB, Yazılı Sınavlar İçin Örnek Soruları Paylaştı

Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 döneminde yapılacak 1. yazılı sınavlara dair örnek soru kitapçıklarını öğrencilerin erişimine açtı. Örnek Soru Kitapçıkları Hazır

MEB, her sınıf seviyesine yönelik örnek soruların yanı sıra bu soruların çözüm videolarını da yayımlayarak öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Rehber Niteliğinde Kaynaklar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soru kitapçıklarının, öğretmenlerin sınav uygulamalarında yol gösterici nitelikte olduğu belirtildi. Öğrencilerin başarılarını artırmak için hazırlanan bu materyaller, eğitim sürecine önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.

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