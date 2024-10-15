MEB'den Ortak Sınavlar İçin Yeni Konu Soru Dağılım Tabloları

MEB, Ortak Sınavlar İçin Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde yapılacak ilk ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tablolarını duyurdu.

Sınav Tarihleri ve Sınıf Düzeyleri

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 30 Ekim 2023 tarihinde 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerine yönelik sınavlar gerçekleştirilecek. 6. sınıf matematik ve 10. sınıf matematik dersleri için ise ortak yazılı sınav 31 Ekim 2023 tarihinde yapılacak.

Yeni Düzenlemeler ve Amaçlar

9 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan ölçme değerlendirme uygulamalarında yenilikler getirildi. Bu yönetmelik çerçevesinde, ortak yazılı sınavlar ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. ve 9. sınıflarda uygulamaya alındı.

Ortak Yazılı Sınavların Yapısı

Bu yıl, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeyinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu sınavlar, konu kapsamının genişletilmesi ve öğrencilerin daha bilinçli bir şekilde sınavlara hazırlanmaları için konu soru dağılım tabloları ile birlikte düzenlenecek.

Soru Dağılımı

Ortak yazılı sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersi için 7, 6. sınıf matematik dersi için 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 8 ve 10. sınıf matematik dersi için 7 adet açık uçlu ya da kısa cevaplı soru sorulacak.