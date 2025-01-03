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MEB'den Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Önemli Düzenleme

MEB, özel öğretim kurumları için yeni düzenlemeler getirerek markalardan eğitime kadar birçok alanda değişiklikler yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:37
MEB'den Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Önemli Düzenleme

MEB'den Özel Öğretim Kurumları İçin Yeni Düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarına yönelik yeni bir yönetmelik yayımlayarak önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikle birlikte, özel öğretim kurumlarının marka lisans sözleşmeleri ve yeni kurum türleri hakkında çeşitli düzenlemeler getirildi.

Marka Lisans Düzenlemesi

Yeni yönetmeliğe göre, bir kurucu, özel öğretim kurumunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilerle kullandırmak için en az 5 adet aynı türde kuruma sahip olmalı ve bu kurumların her biri en az 5 yıl faaliyette bulunmuş olmalıdır. Bu şartları sağlayan kurucular, kendi kurumlarının üç katı kadar markasını kullandırabilecekler.

Yeni Kurum Türleri

Yönetmelikte tanımlanan yeni kurum türleri arasında:

  • Öğrenci Etkinlik Merkezleri: İlkokul çağındaki öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sportif alanlarda eğitim sunacak.
  • Psikolojik Danışma Merkezleri: Bireylerin kendilerini tanımalarına ve psikolojik iyilik halleri üzerinde çalışan programlar sunacak.
  • Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri: İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verecektir.

Milletlerarası Okullarda Türkçe Dersi Dönemi

Milletlerarası özel öğretim kurumlarında, 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler verilecektir.

Özel Öğretim Kurumlarının Ücret Düzenlemeleri

Yeni düzenlemelerle birlikte, özel öğretim kurumlarının ücretleri, bir önceki eğitim öğretim yılındaki oranlara göre düzenlenecek. Okullar, pansiyon, kıyafet gibi ücretlerini de müdürlük tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde belirleyecek.

Öncelikli Öğrenciler için Ücretsiz Eğitim

Şehit, gazi çocukları ve koruma altındaki çocuklar için özel öğretim kurumlarında başvurular, MEB kılavuzunda düzenlenecek. Bu çocuklar, yiyecek ve kitap-kırtasiye dışında diğer bütün hizmetlerden ücretsiz yararlanacak.

Kıyafet Düzenlemeleri ve Rehberlik Zorunluluğu

Özel okullarda MEB’e bağlı kıyafet yönetmeliği uygulanacak. Ayrıca, özel öğretim kurslarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Tüm bu düzenlemeler, eğitim sektöründeki standartları artırmayı ve eğitim hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

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