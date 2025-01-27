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MEB'den Özel Okullara Uyarı: Ek Ücret Talebi Yasaklandı

MEB, özel okullardan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adıyla ek ücret talep etmelerinin yasal olmayan uygulama olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:29
MEB'den Özel Okullara Uyarı: Ek Ücret Talebi Yasaklandı

MEB, Özel Okulları Uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarına başlayan özel okullara önemli bir uyarıda bulundu. Bazı okulların velilerden, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu açıklandı.

Şikayetler Üzerine Uyarı Yapıldı

Bakanlık, özel okullardan gelen şikayetler doğrultusunda, bu tür uygulamaların 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu' ve ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından tüm illere gönderilen yazıda, özel okulların velilerden somut bir hizmete dayanmayan ek ücretleri talep edemeyeceğine dikkat çekildi.

Mevzuata Aykırılık

Yazıda, özel okulların 'diğer ücretler' ya da 'genel gider' başlıklarıyla talep ettikleri ücretlerin, eğitim-öğretim ile ilgili hizmetler dışında kaldığı ifade edildi. 'Benzeri hizmetler' kavramının, mevcut hizmetlerin bir benzerini ifade ettiği ve somut bir karşılık bulması gerektiği vurgulandı.

Uygulama Sınırlamaları

MEB, öğrencilerin alacakları hizmetlerin net olarak belirlenmediği durumlarda 'genel gider' ya da 'diğer ücretler' adı altında ücret talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığını belirtti. Ayrıca belirli bir hizmete karşılık olmayan herhangi bir ücretin talep edilemeyeceği ve böyle bir durumda müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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