MEB'den son dakika duyurusu! Pazartesi sabahı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlarda şehit düşen 9 asker için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında sabah bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu düzenleneceği belirtildi.

Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk milletinin manevi, ahlaki ve milli duygularını çocuklara işlemek en büyük amacımızdır. 12 Ocak 2024 tarihinde şehit düşen askerlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla eğitim ailesi olarak 15 Ocak 2024 tarihinde tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakika saygı duruşunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.



