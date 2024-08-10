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MEB'den Türk Öğrenciler İçin Yabancı Okul Açıklaması

MEB, bazı okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:18
MEB'den Türk Öğrenciler İçin Yabancı Okul Açıklaması

MEB'den Yabancı Okullar Hakkında Yenilikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yasal statü verilen uluslararası anlaşmanın onaylanmasına kadar, Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıfları için Türk öğrenci kaydı almayacağını açıkladı. Bu uygulama 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Öğrenci Kabulünde Yeni Düzenlemeler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'deki eğitim faaliyetlerinin Anayasa çerçevesinde devlet kontrolünde olduğunu vurgulandı. Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na atıfta bulunarak, özel okulların öğrenci kabul işlemlerinin belirli düzenlemelere tabi olduğu ifade edildi.

Fransa’da Türk Öğrenciler İçin Eğitim İşbirliği

Ayrıca, Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe öğrenimini destekleyecek bir eğitim işbirliği anlaşması üzerinde müzakerelerin sürdüğü bilgisi verildi. Bu kapsamda Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına yeni Türk öğrenci kaydı yapılmamaya devam edecektir.

Eğitim Ensemblesinde Takip

2024 Ocak itibarıyla mevcut Türk öğrencilerin listesi ve Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı'na (AEFE) bağlı okulların bilgileri MEB'e teslim edilecektir. Yasal statü kazandıkları süre boyunca, bu okullarda Türk dili ve kültürü dersleri Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bakanlık yetkilileri, bu okulların eğitim süreçlerini denetlemeye devam edecektir.

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