MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

MEB ve Digiturk'ün öğretmen ve MEB personeline özel dijital içerik ve internet kampanyası, son başvuru <strong>3 Eylül 2025</strong>'e kadar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:36
Milyonlarca öğretmen ve öğrencinin beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim camiasını rahatlatacak bir kampanya başlattı. Bakanlık, öğretmenler ve MEB personelinin sosyal ve dijital ihtiyaçlarına yönelik olarak Digiturk ile yapılan özel protokol çerçevesinde avantajlı paketler sunuyor. Kampanyanın son başvuru tarihi 3 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Kampanyanın kapsamı

Protokol kapsamında hazırlanan paketler; yüksek hızlı internet, spor müsabakaları, güncel filmler ve popüler diziler gibi birden fazla kategoriyi kapsıyor. MEB, personelinin hem iş hem de kişisel kullanım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu imkânları erişilebilir fiyatlarla sunuyor.

Paket detayları

Sporun Yıldızı paketi, derbi heyecanını evine taşımak isteyenler için hazırlandı. Kredi kartı ile 12 ay taahhüt veren öğretmenler aylık 289 TL; faturalı abonelik tercih edenler için ise aylık ücret 339 TL olarak belirlendi. Bu paketlerden herhangi birine başvuran tüm MEB personeline, 12 ay boyunca geçerli film ve dizi paketi hediye edilecek.

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

İnternet ve Eğlence Paketi ise hem yüksek hızlı internet hem de televizyon yayınlarını bir arada sunuyor. Aylık 479 TL karşılığında sunulan pakette 35 Mbps fiber internet ile Avrupa'nın Yıldızı paketi yer alıyor. Bu pakete abone olan öğretmenlere 12 ay boyunca takım maçlarını izleyebilecekleri taraftar paketi ücretsiz verilecek.

Cayma bedeli desteği

Kampanyaya geçmek isteyen ancak mevcut sözleşmesini iptal etme konusunda tereddüt yaşayan MEB personeli için önemli bir kolaylık sağlanıyor. Digiturk'e yeni geçen abonelerin, eski operatörlerine ödemek zorunda kalacakları 2.000 TL'ye kadar olan taahhüt cayma bedeli Digiturk tarafından karşılanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin son başvuru tarihini kaçırmaması önem taşıyor: 3 Eylül 2025.

