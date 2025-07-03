MEB'in Yaz Eğitimleri: Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Faaliyetler

MEB'in Yaz Eğitimleri Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik yaz eğitimleri devam ediyor. Bu eğitimler, eylülde ilkokula başlayacak ve daha önce okul öncesi eğitim almamış olan çocuklara hitap ediyor.

Eğitimlerden, okullarda yeterli fiziki mekan bulunması durumunda 3 ve 4 yaşındaki çocuklar da yararlanabiliyor. Bununla birlikte, okul öncesi eğitim almış çocukların talepleri, Bakanlığın ilgili yönergesi doğrultusunda düzenlenen çocuk kulüpleri aracılığıyla karşılanıyor.

Eğitim Programı ve Uygulanan Etkinlikler

Eğitimler haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde düzenleniyor. Eğitim yapılan okullardan biri olan Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Anaokulu'nun Müdür Yardımcısı Demet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri sanatsal ve çevreci etkinliklerle buluşturduklarını belirtti.

Aktürk, "Bahçe etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Hayvanlarımız var, öğrenciler onları besliyor. Bahçede tarım alanları oluşturduk, burada tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar." dedi. Aynı zamanda Türkçe dil ve müzik etkinlikleri, oyunlar ve drama çalışmaları ile çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Aktürk, bu sayede öğrencilerin sosyalleşmesini artırdıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik "yaz eğitimleri" sürüyor. Eğitimlere, eylülde ilkokula başlayacak, okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik "yaz eğitimleri" sürüyor. Eğitimlere, eylülde ilkokula başlayacak, okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılıyor.