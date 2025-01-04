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MEB, Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler İçin Eğitim Önlemlerini Artırıyor

MEB, mevsimlik tarım işçi ailelerinin çocukları için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yeni önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:16
MEB, Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler İçin Eğitim Önlemlerini Artırıyor

MEB, Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Yeni Eğitim Önlemleri Alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimini artırmayı hedefleyen yeni tedbirler açıkladı. Bakanlık, özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde eğitim imkanlarını güçlendirmeyi planlıyor.

Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Alınan Önlemler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yayımlanan "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu hizmetlerine erişimlerini artırmak amacıyla önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Genelgede, il ve ilçe müdürlüklerinin sorumlulukları detaylandırılarak, "önleme", "tespit", "takip" ve "telafi" gibi başlıklar altında önlemler belirlendi.

Eylem Planı ve Uygulama Rehberleri

Mevsimlik tarım göçünün yoğun yaşandığı illerde, milli eğitim müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı sonrası, genelgenin uygulanmasına yönelik örnek eylem planlarını içeren bir kılavuz hazırlandı. İllerde hazırlanan il eylem planları, Bakanlığa iletilerek, mevsimlik tarım işçisi ve göçer çocuklarının eğitime erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların temelini oluşturdu.

Yeni Eğitim Modelleri ve Destekler

Kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için daha fazla tedbir alınmasıyla birlikte, göç veren illerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için pansiyonlarda barınma hizmetleri sağlanacak. Ayrıca, mobil okul uygulamaları ve Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamındaki sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması gibi alternatif eğitim modelleri uygulanacak.

Gelecek Planları ve Eğitim İçerikleri

Bakanlık, mevsimlik tarım işçisi ve göçer ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2025 yılı itibarıyla e-Okul sistemine özel bir alan eklemeyi planlıyor. Bu sistemle, öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin bir şekilde takip edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim olanaklarının genişletilmesi gibi önemli adımlar atılacak.

Öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik bilgilendirici yazılı ve video içerikleri hazırlanacak, yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda hayata geçirilecek.

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