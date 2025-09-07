MEB: Yeni Eğitim-Öğretim Yılında 184 Milyon Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye yarın başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık, öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak ders kitapları ve eğitimde sağlanan ilerlemeleri açıkladı.

Kitap Dağıtımı ve Sayılar

Bakanlık verilerine göre son 23 yılda toplam 4 milyar 320 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni dönemde ise 184 milyon kitap okul sıralarındaki yerini aldı ve öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Bütçe ve Altyapı Yatırımları

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002'de 10,4 milyar lira olan eğitim bütçesi, bu yıl itibarıyla 2 trilyon 186 milyar lira seviyesine yükseldi. OECD verileri de Türkiye'nin eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdığını gösterdi.

Okul ve Derslik Artışı

Türkiye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı 367 binden 743 bine çıkarıldı.

Okullaşma Oranlarında İlerleme

Net okullaşma oranlarında önemli artışlar kaydedildi: ilköğretimde 2002'de yüzde 90,98 olan oran, 2023-2024 döneminde yüzde 95,65'e ulaştı. Ortaöğretimde ise 2002'de yüzde 50,57 olan net okullaşma oranı, 2023-2024'te yüzde 87,97'ye yükseldi. Kız çocuklarının okullaşma oranı da teşvik politikeleriyle birlikte yüzde 88,71'e çıktı.

Dijital Dönüşüm ve FATİH Projesi

Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen FATİH Projesi ile bugüne kadar 629 bin 277 etkileşimli tahta sınıflara yerleştirildi ve 20 binden fazla dijital içerik öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bu yıl sonuna kadar 50 bin okulun yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması hedefleniyor. Bugüne kadar 14 bin 750 okula geniş bant internet ulaştırıldı ve bu sayının 18 bine çıkarılması için protokoller imzalandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Eğitim İçerikleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan içerikler EBA üzerinden hizmete sunuldu: 1721 öğretim materyali, 170 zenginleştirilmiş kitap, 2 bin 148 eğitsel video, 500 üç boyutlu model ve 132 simülasyon öğretim programlarıyla uyumlu olarak erişime açıldı.

Eşitlik ve Erişim Hakları

Son 23 yılda eğitimde eşitlik alanında adımlar atıldı; meslek liselerindeki katsayı adaletsizliğine son verildi. Ayrıca, başörtüsü serbestisi gibi uygulamalarla öğrenci ve eğitim çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, hem fiziki hem de dijital altyapıda kaydedilen ilerlemelerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılına hazır olunduğunu ortaya koyuyor.