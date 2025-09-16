MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda

MEBİ Ortaokul Öğrencilerinin Hizmetine Sunuldu

UĞRAHAN AYHAN/ŞEYMA GÜVEN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl lise öğrencilerine sunulan yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'nin kapsamını genişleterek ortaokul öğrencilerinin de erişimine açtı.

Bakanlık, lise düzeyinde öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin ulaşabilmeleri amacıyla hayata geçirilen MEBİ platformunun kısa sürede 1 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını bildirdi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre MEBİ artık 5, 6 ve 8'inci sınıf öğrencileri tarafından da kullanılabilecek.

Yeni Müfredatla Uyumlu ve Zenginleştirilmiş İçerik

MEBİ, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde zenginleştirildi.

Yeni müfredatın uygulandığı 5 ve 6'ncı sınıf düzeylerinde platformda yer alan içerikler arasında Hazır bulunuşluk Soruları, Konu Anlatım Videoları, Beceri Temelli Etkileşimler, Etkinliklerle Öğren, Bağlam Temelli Sorular ve Oynayarak Öğren bölümleri bulunuyor. Ortaokul son sınıf düzeyinde ise Hazırbulunuşluk/Hazırlık Testleri, Çıkmış Sorular, Değerlendirme Testleri, Soru Çözüm Videoları, Konu Anlatım Videoları, Konu Özetleri, Deneme ve Tarama Sınavları gibi LGS hazırlık odaklı materyaller yer aldı.

Ortaokul İçerik Detayları ve Sayısal Dağılım

Platformda öğrenme süreçlerinin kişiselleştirilebildiği MEBİ için ortaokul öğrencilere yönelik hazırlanan içerikler şu şekilde sıralandı.

5. sınıf: 43 konu anlatım videosu, 106 etkileşimli içerik, 189 hazır bulunuşluk sorusu, 579 değerlendirme sorusu, 165 etkinlik, 43 oyunlaştırılmış içerik ve 156 bağlam temelli soru.

6. sınıf: 54 konu anlatımı videosu, 116 etkileşimli içerik, 187 hazır bulunuşluk sorusu, 891 değerlendirme sorusu, 531 etkinlik, 58 oyunlaştırılmış içerik ve 392 bağlam temelli soru.

8. sınıf: 59 konu anlatımı videosu, 59 konu özeti, 583 soru çözümü, 468 değerlendirme sorusu, 232 hazır bulunuşluk sorusu ve 351 çıkmış soru. Bu içerikler LGS hazırlık sürecini desteklemek üzere hazırlandı.

Toplamda platformda 156 konu anlatımı videosu, 222 etkileşimli içerik, 608 hazır bulunuşluk sorusu, 1938 değerlendirme sorusu, 696 etkinlik, 101 oyunlaştırılmış içerik, 548 bağlam temelli soru, 59 konu özeti, 583 soru çözümü ve 351 çıkmış soru öğrencilere sunulmuş durumda.

Yapay Zeka, Kişiselleştirme ve Erişim

MEBİ, tam öğrenme yaklaşımını merkeze alacak şekilde tasarlandı. Platformda yapay zekâ etkin biçimde kullanılıyor; sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ediyor ve süreç içinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesine imkân tanıyor.

Mobil erişime uygun olan MEBİ ile öğrenme deneyimi istenilen zaman devam ettirilebiliyor. Ayrıca platformda öğrencilerin üniversite sınavında hedeflerine daha etkin ulaşabilmeleri için YKS'ye ilişkin denemeler de yer alıyor. MEBİ'nin dijital kaynakları ve interaktif materyalleri öğrencilerin derslerini pekiştirmesine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine ve öğrenme sürecine aktif katılımlarına olanak sağlıyor.

Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformuna mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişilebiliyor.