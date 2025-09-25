MEBİ'ye Sesli Özet Özelliği Eklendi: YKS Hazırlıkta Çoklu Duyusal Öğrenme

MEB, MEBİ platformuna YKS Hazırlık Modülü'ne entegre edilen sesli özetlerle TYT, AYT ve YDT'de işitsel destek ve erişilebilirlik sağladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:39
MEBİ Platformuna "Sesli Özet" Özelliği Getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni bir özellik eklendi: sesli özet.

YKS Hazırlık Modülü'nde Çoklu Duyusal Öğrenme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle platformun YKS Hazırlık Modülüne entegre edilen sesli özetler, öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT kapsamındaki tüm ders konularına sesli özet desteği getirildi.

Konular, karşılıklı sohbet biçiminde sunulan anlatımlar ve yazılı özetlerle destekleniyor. İşitsel içerik sayesinde kullanıcılar, görsel ve işitsel kanalları birlikte kullanarak çoklu duyusal öğrenme imkanına kavuşuyor.

Erişilebilirlik ve Pratik Kullanım

Sesli özetler, özellikle görme engelli kullanıcıların platformu daha etkin kullanabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca özelliğin arka planda çalışma desteği sayesinde öğrenciler, istedikleri ortamda konuları tekrar edebiliyor; öğrenme süreçleri kesintisiz sürdürülüyor ve zaman daha etkin kullanılabiliyor.

MEBİ'ye eklenen bu yeni özellik, YKS hazırlık sürecinde farklı öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor ve platformun erişilebilirliğini artırıyor.

