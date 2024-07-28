Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mecdel Şems'te Protesto: Cenaze Törenine Katılan İsrailli Bakanlar Hedef Alındı

Mecdel Şems'teki cenazeye katılan İsrailli bakanlar, Dürzi liderlerinden gelen tepkilerle karşılaştı ve protesto edildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:37
Mecdel Şems'te Protesto: Cenaze Törenine Katılan İsrailli Bakanlar Hedef Alındı

Mecdel Şems'te Protestolar Koşulların Hassasiyetine Rağmen Devam Ediyor

Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yapılan roket saldırısının ardından hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılan İsrailli bakanlar, protesto edildi. Dürzi topluluk lideri, bakanlara cenazeye katılmamalarını ve durumu siyasi bir olaya dönüştürmemelerini talep etti.

Törene Yoğun Katılım ve Duygu Dolu Anlar

Mecdel Şems'te sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi toplandı. Saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin gözyaşları, katılımcıların derin acısını gözler önüne serdi. Yediot Ahranot'a göre, Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban, hükümete gönderdiği mektupta, siyasi figürlerin cenaze törenine katılmamasını istedi. Dürzi lider, "Bu olayın siyasi bir hadise haline gelmesini istemiyoruz; sakin bir cenaze töreni düzenlemek istiyoruz," dedi.

Protestolar ve Tepkiler

Ancak tüm bu çağrılara rağmen, bölgeyi ziyaret eden bakanlar protestolarla karşılaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'a yansıyan sahnelerde, Dürzi bir vatandaş Bezalel Smotrich'e, "Buradan git, seni Golan'da istemiyoruz, suçlusun," diyerek tepkisini ortaya koydu. Diğer bir katılımcı "Biz huzur istiyoruz ama huzur bulamıyoruz. Sözlerinize doydum," ifadesini kullandı.

Acılı Ailelerin Söylemleri ve Bakanların Yanıtları

Cenaze törenine katılan Likud Partisi üyesi Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Ekonomi Bakanı Nir Barakat da protesto edilen isimler arasında yer aldı. Bazı Mecdel Şems sakinleri, "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz," diyerek sert ifadelerde bulundu.

Roket Saldırısı Detayları ve Suçlamalar

27 Temmuz'da Mecdel Şems'te bir futbol sahasına düşen roket sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan’dan fırlatıldığını ve Hizbullah'ı suçlayarak, "Bu ölümcül saldırıya karşı ağır bir bedel ödenecek," dedi. Öte yandan, bazı bölge sakinleri, saldırının İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'den fırlatıldığını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!