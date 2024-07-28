Mecdel Şems'te Protesto: Cenaze Törenine Katılan İsrailli Bakanlar Hedef Alındı

Mecdel Şems'te Protestolar Koşulların Hassasiyetine Rağmen Devam Ediyor

Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yapılan roket saldırısının ardından hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılan İsrailli bakanlar, protesto edildi. Dürzi topluluk lideri, bakanlara cenazeye katılmamalarını ve durumu siyasi bir olaya dönüştürmemelerini talep etti.

Törene Yoğun Katılım ve Duygu Dolu Anlar

Mecdel Şems'te sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi toplandı. Saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin gözyaşları, katılımcıların derin acısını gözler önüne serdi. Yediot Ahranot'a göre, Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban, hükümete gönderdiği mektupta, siyasi figürlerin cenaze törenine katılmamasını istedi. Dürzi lider, "Bu olayın siyasi bir hadise haline gelmesini istemiyoruz; sakin bir cenaze töreni düzenlemek istiyoruz," dedi.

Protestolar ve Tepkiler

Ancak tüm bu çağrılara rağmen, bölgeyi ziyaret eden bakanlar protestolarla karşılaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'a yansıyan sahnelerde, Dürzi bir vatandaş Bezalel Smotrich'e, "Buradan git, seni Golan'da istemiyoruz, suçlusun," diyerek tepkisini ortaya koydu. Diğer bir katılımcı "Biz huzur istiyoruz ama huzur bulamıyoruz. Sözlerinize doydum," ifadesini kullandı.

Acılı Ailelerin Söylemleri ve Bakanların Yanıtları

Cenaze törenine katılan Likud Partisi üyesi Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Ekonomi Bakanı Nir Barakat da protesto edilen isimler arasında yer aldı. Bazı Mecdel Şems sakinleri, "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz," diyerek sert ifadelerde bulundu.

Roket Saldırısı Detayları ve Suçlamalar

27 Temmuz'da Mecdel Şems'te bir futbol sahasına düşen roket sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan’dan fırlatıldığını ve Hizbullah'ı suçlayarak, "Bu ölümcül saldırıya karşı ağır bir bedel ödenecek," dedi. Öte yandan, bazı bölge sakinleri, saldırının İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'den fırlatıldığını öne sürdü.