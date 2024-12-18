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Meclis Araştırma Komisyonu 'Sıla Bebek' ve 'Narin' Davalarına Gözlemci Olarak Katılacak

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, 'Sıla Bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacak, alanda incelemelerde bulunacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:51
Meclis Araştırma Komisyonu 'Sıla Bebek' ve 'Narin' Davalarına Gözlemci Olarak Katılacak

Meclis Araştırma Komisyonu Kritik Duruşmalara Katılıyor

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Sıla Bebek ve Narin Güran davalarına yönelik Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacağını duyurdu. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Çocuk Konusu Türkiye'nin Gündeminde

Başkan Aydoğdu, komisyonun kuruluşundan bu yana çocuk konusunun Türkiye gündeminde daha fazla tartışıldığını belirtti. Bu gelişmenin sevindirici olduğunu ifade eden Aydoğdu, “Sadece konuşmakla kalmayacağız, somut adımlar atmayı umuyoruz.” diye konuştu.

Yerinde İncelemeler Planlanıyor

Aydoğdu, yakın dönemde yerinde incelemelerin de yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sahadaki uygulamaya büyük önem veriyoruz. Bize ait olan teoriyi sahada doğrulamamız şart.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Korunması İçin Hızlı Hareket Şart

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş, çocukların büyük çoğunluğunun ev ve aile ortamında istismara uğradığını belirtti. Karataş, toplumun çocukları koruma adına acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ailedeki Sorunlar Gözden Geçirilmeli

Karataş, ayrıca Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunu gibi yasaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Herkes Suçları Bildirmekle Yükümlü

Başkan Aydoğdu, 26 Aralık tarihinin kritik bir dönem olduğunun altını çizdi. Aydoğdu, “Eğitim alanında suçları bildirmekle yükümlüyüz. Hem Tekirdağ hem Diyarbakır'da duruşmalara gözlemci olarak katılacağız.” dedi.

Öğretmenler ve Çocuk Hakları

Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman, öğretmenlerin report edilen istismar vakalarının az olduğuna dikkat çekti. Eğitim fakültelerinde çocuk ihmali, istismarı ve çocuk hakları derslerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Önemli Duyarlılıklar ve Eğitim İhtiyacı

Akduman, öğretmenlerin ihmal ve istismar konularında sınırlı bilgiye sahip olduklarını, her okulda yeterli psikolojik danışmanın bulunmadığını belirtti. Eğitim sisteminde çocuk davranışlarının nasıl gözlemleneceği konusunda öğretmenlere daha fazla eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalar sonrasında akademisyenler, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak daha derin bir analiz gerçekleştirdi.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının...

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sıla bebek ile Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacak. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu (ortada) başkanlığında toplandı.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının...

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sıla bebek ile Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacak. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu (ortada) başkanlığında toplandı.

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