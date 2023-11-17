Meclis'te Kürt böreği mi küt böreğimi tartışması alevlendi!

Türkiye'de börek ile alakalı olarak tartışmalar yaşanırken ülke geneli her raflarda yerini alan Kürt böreğinin gerçek isminin küt böreği olduğuna dair bilgiler verildi. Kürt böreği diyenlere tepkiler çoğalırken nasıl yapıldığı ve ismine dair yeni bilgiler Meclis'te yerini aldı.





KÜRT BÖREĞİ MECLİS'TE

Börek firmasından gelen açıklamalar üzerine börek isminin küt böreği olarak satışa çıkarıldığı gündeme geldi. HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te yapılan konuşmalara Kürt böreğinin adına küt böreği verilmesine tepkisini gösterdi.

Böreğin tarihçesi hakkında bilgi veren Beştaş, bu böreğin adını veren Bileceli Mehmet Efendidir. Kürt böreğini yaratan kişi olarak bilinen bu isim 1935'te İstanbul'da vefat etti. Yüzyıllardır devam eden tarih üzerine börek kendini bilmez tarafından küt yazılmalar başlayarak tanıtımı yapıldı. Boşnak ve Laz böreğine az böreği, Çerkez tavuğuna erkez tavuğu değin olsun bitsin yorumunda bulunarak salonda kahkahalar yükseldi.