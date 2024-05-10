Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Partili milletvekillerinden ağır hakaretler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında deprem sonrasında Malatya’nın hala sorunlarının çözülmediğini dile getiren Ağababa’ya, AK Parti sıralarından ağır hakaretler yükseldi. AK Partili vekiller, Ağbaba için ‘şeref yoksunu’, ‘terörist’, ‘utanmaz adam’ gibi hakaret içerikli sözler kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, kürsüde şu şekilde konuştu: “Ben bir deprem bölgesi vekiliyim. 6 Şubat depremi üzerinden 15 ay geçti ama maalesef depremin yaraları henüz sarılabilmiş değil. Çevre Bakanı her ay evleri teslim etmeye devam edeceğini söylüyor, ancak 3. kura çekilmedi bile. Malatya’da 7 bin ev teslim edildi diyorlar. Bu oran sadece yüzde 7 civarında. 100 kişiden 93’ü hala ev bekliyor. Kurada evleri çıkanlar ise evlerine yerleşemedi. TOKİ konutlarının alt yapısı zaten sıkıntılı. Konut var ama ne sağlık ocağı, ne kültür merkezi, ne cami, ne çocuk parkı var. Eğer televizyonda bu kura çekimlerini izliyorsanız şunu bilin; tamamı yalan.”





Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta Şahin, “Yalan diyemezsin, hepsi doğru” şeklinde Ağbaba’ya laf attı. Bunun üzerine Ağbaba ise “Keşke gelsen de bir deprem bölgesi görsen. O insanların yüzüne bir baksan. Gel Malatya’ya da rezil yönetimi gör” ifadelerini kullandı.

Tartışmaya diğer AK Partili vekillerin de dahil olması ve karşılıklı atışmalar ile tansiyon iyice yükseldi. Tansiyonun giderek yükselmesi sonrasında ise AK Partili vekiller, Ağbaba’ya karşı ‘iftira atıyorsun’, ‘utanmaz adam’, ‘şeref yoksunu’, ‘terörist’ gibi hakaret içerikli ifadeler kullandı.