Bist 100
10.249,88 0%
DOLAR
32,22 -0,08%
EURO
34,69 -0,32%
ALTIN
2.434,77 0,6%

Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Partili milletvekillerinden ağır hakaretler

TBMM Genel Kurulu’nda deprem sonrasında Malatya’da yaşanmakta olan sıkıntıları dile getiren CHP Malatya Milletvekili’nin açıklamalarına, AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. Sorunların hala çözülmediğini anlatan CHPli vekilin sözleri üzerine, AK Parti sıralarından ‘şeref yoksunu’, ‘terörist’ şeklinde hakaretler yağdı.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:39
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Partili milletvekillerinden ağır hakaretler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptı. Konuşmasında deprem sonrasında Malatya’nın hala sorunlarının çözülmediğini dile getiren Ağababa’ya, AK Parti sıralarından ağır hakaretler yükseldi. AK Partili vekiller, Ağbaba için ‘şeref yoksunu’, ‘terörist’, ‘utanmaz adam’ gibi hakaret içerikli sözler kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, kürsüde şu şekilde konuştu: “Ben bir deprem bölgesi vekiliyim. 6 Şubat depremi üzerinden 15 ay geçti ama maalesef depremin yaraları henüz sarılabilmiş değil. Çevre Bakanı her ay evleri teslim etmeye devam edeceğini söylüyor, ancak 3. kura çekilmedi bile. Malatya’da 7 bin ev teslim edildi diyorlar. Bu oran sadece yüzde 7 civarında. 100 kişiden 93’ü hala ev bekliyor. Kurada evleri çıkanlar ise evlerine yerleşemedi. TOKİ konutlarının alt yapısı zaten sıkıntılı. Konut var ama ne sağlık ocağı, ne kültür merkezi, ne cami, ne çocuk parkı var. Eğer televizyonda bu kura çekimlerini izliyorsanız şunu bilin; tamamı yalan.”

Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Partili milletvekillerinden ağır hakaretler

Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta Şahin, “Yalan diyemezsin, hepsi doğru” şeklinde Ağbaba’ya laf attı. Bunun üzerine Ağbaba ise “Keşke gelsen de bir deprem bölgesi görsen. O insanların yüzüne bir baksan. Gel Malatya’ya da rezil yönetimi gör” ifadelerini kullandı.

Tartışmaya diğer AK Partili vekillerin de dahil olması ve karşılıklı atışmalar ile tansiyon iyice yükseldi. Tansiyonun giderek yükselmesi sonrasında ise AK Partili vekiller, Ağbaba’ya karşı ‘iftira atıyorsun’, ‘utanmaz adam’, ‘şeref yoksunu’, ‘terörist’ gibi hakaret içerikli ifadeler kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

Lise, ön lisans, lisans mezunu THY kabin memuru alımı! En az 40 bin TL maaş ile

Tapu ve Kadastro KPSS şartsız memur alımını başlattı! Yüksek maaş fırsatıyla başvurular açıldı

Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Resmi Gazete de gece onayı! Kamu Kurumları 57 bin personel alıyor: İşte şartlar ve pozisyonlar!

Bisküvi ve soğuk içeçekler geliyor! Tarım Kredi Market 10 Mayıs aktüel ürünler

Bakanlık onayı çaktı PTT ödüyor! 7.608 TL trink hesaplara geçiyor

Dolar borcu olan karalar bağlayacak! O tarihte dolar ok gibi fırlayacak

Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediyeye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı