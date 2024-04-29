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Meclis’te yoğun gün: Yeni anayasa görüşmeleri bugün başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir haftaya başlıyor. Bugün (29 Nisan), Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa hakkında görüşecek. Öte yandan Meclis’te bu hafta, enerji alanındaki çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmeleri ve fahiş fiyatla mücadele kanun teklifi görüşmeleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:52
Meclis’te yoğun gün: Yeni anayasa görüşmeleri bugün başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir gündemle haftaya başlayacak. Meclis’in gündemindeki en önemli ve dikkat çeken konulardan birisi de yeni anayasa ile ilgili görüşmeler olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bugün itibari ile parti gruplarına ziyaret ederek, yeni anayasa ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Enerji alanında değişiklik

Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nda enerji alanındaki değişikliklerle ilgili yasa teklifi de görüşülecek. Yerli üretim ve ithal doğal gazın ülkede sıvılaştırılıp LNG haline getirilmesi ve daha sonra ise yeniden dünyaya satışa sunulması konusu, teklifte yer alan maddelerden birisi olacak. Ayrıca kıyı ve sahil şeritleri dışında, deniz ve göllerden yenilenebilir enerji üretilmesi ile ilgili santraller kurulması da gündem maddelerinden bir diğer olacak.

Fahiş fiyatlar için yeni önlemler

TBMM gündeminde yer alacak olan bir diğer konu ise fahiş fiyatlara uygulanacak yaptırımlarla ilgili olacak. Ticaret Kanunu’nda yapılması beklenen düzenleme ile fahiş fiyat uygulamasında bulunan işletmeler için cezaların artırılması ve işletmeye kapatma yaptırımı getirilmesi gibi konular ele alınacak.

Parti genel başkanların ise Salı ve Çarşamba günleri Meclis’de kürsüde olması bekleniyor.

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