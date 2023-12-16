Meclis'te yoğun istifa trafiği sürüyor: 600 milletvekilinden 53'ü istifa etti

Meclis'teki 600 milletvekilinin 53'ü, seçimlerden 7 ay sonra partilerinden ayrıldı. İttifak değişiklikleri veya parti içi sorunlar nedeniyle 52 milletvekili istifa etti. Bir milletvekili de partisi tarafından ihraç edildi.

Seçime ortak listelerle katılan partilerin milletvekilleri seçimden sonra kendi partilerine döndü. CHP listesinden seçilen 39 milletvekilinin 38'i partiden ayrılırken, Mustafa Sarıgül CHP'de kalmayı tercih etti.

Partiden ayrılan 38 milletvekilinin 15'i DEVA'ya, 10'ar milletvekili Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ne, 3 milletvekili Demokrat Parti'ye ve 1 milletvekili de İYİ Parti'ye katıldı.





Gelecek Partisi'nden 10 milletvekili, grup kurmak için Saadet Partisi'ne katıldı. AK Parti listesinden seçilen 4 milletvekili ise Hüda-Par'a geçti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da partisinden istifa ederek kendi partisine döndü. Yeşil Sol Parti'den seçilen 2 milletvekili EMEP'e, 2 milletvekili de Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

Seçim sonrası liste değişikliklerinin yanı sıra parti içi sorunlar da istifalara neden oldu. İYİ Parti'den 4 milletvekili partiden ayrılırken, 1 milletvekili de partisi tarafından atıldı.





Partiden çıkan Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katılırken, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu bağımsız kaldı. Ümit Dikbayır da ihraç edildikten sonra bağımsız olarak sürdürdü.

İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 44'ten 39'a düştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlerle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Sancaklı, Bahçeli'nin istifasını istemesi üzerine sosyal medya hesabından partisinden ayrıldığını açıkladı.

Meclis'te grup oluşturmak için 20 milletvekili şart. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin ortak grubu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19 milletvekiline düştü. Bu durumda, grubun devam edebilmesi için CHP'li Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne katıldı.