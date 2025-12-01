Medicana’dan 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' ile Toplu Taşımada Meme Kanseri Farkındalığı

Medicana, toplu taşıma araçlarını pembe görsellerle donatarak 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' kampanyasıyla milyonlara erken teşhis hatırlatması yapıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:41
Medicana’dan 'Bir Sonraki Durak: Mamografi' ile Toplu Taşımada Meme Kanseri Farkındalığı

Medicana’dan "Bir Sonraki Durak: Mamografi" kampanyasıyla toplu taşımada farkındalık

Medicana, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayan sosyal sorumluluk projesiyle sahaya çıktı. "Bir Sonraki Durak: Mamografi" sloganıyla yürütülen kampanya, kadınlara günlük yaşamın en görünür alanlarından ulaşmayı hedefledi.

Projenin amacı ve mesajı

Proje, "Kadınlar günlük koşturmacada kendi sağlıklarını ertelememeli" mesajını merkeze alıyor. Kampanya, mamografi taramasının yalnızca birkaç dakika sürdüğünü hatırlatarak erken teşhis bilincini günlük hayatın doğal akışına taşımayı amaçladı.

Uygulama: Toplu ulaşım araçları ve duraklar

Medicana, metro, vapur ve otobüsleri pembe renk ve farkındalık görselleriyle giydirdi. Araç içi ekranlarda kendi kendine meme muayenesi ve mamografi bilgilendirmeleri yer aldı; duraklar ve taşıtlarda dikkat çekici mesajlarla milyonlarca kadına ulaşıldı.

Toplumsal etki ve görünürlük

Kampanya kapsamında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı da projenin görünürlüğüne parkede destek sağladı. Medicana’nın bu yaklaşımı, kurumun "herkes için erişilebilir sağlık" vizyonunu yansıtıyor.

Neden önemli?

Meme kanseri toplumun her kesiminden kadını etkileyebiliyor. Her 8 kadından 1’i, yaşamının bir döneminde meme kanseriyle mücadele ediyor. Zaman darlığı, ihmal veya korku nedeniyle ertelenen mamografi taramaları için toplu taşıma noktalarında hatırlatıcı olmak, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü görünür kılmak açısından etkili bulundu.

Medicana’nın "Bir Sonraki Durak: Mamografi" kampanyası, erken tanı bilincini şehir dokusuna entegre ederek mamografinin önemini her gün hatırlatmayı sürdürüyor.

