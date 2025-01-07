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Medikal Estetikte Hekim Kapsamı Genişletildi!

Yeni düzenlemeyle artık daha fazla hekim medikal estetik işlemleri gerçekleştirebilecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:46
Medikal Estetikte Hekim Kapsamı Genişletildi!

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklikle medikal estetik uygulamalarında hekim kapsamını genişletti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği, tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimle yeterli bilgi ve beceriye sahip hekimlerin de estetik işlem yapabilmesine olanak tanıyor.

Önceki düzenlemelere göre, estetik işlemler yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikalı hekimler tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Ancak yapılan değişiklikle birlikte, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması halinde, artık daha geniş bir hekim grubunun estetik uygulamalar yapması mümkün hale geliyor.

Bu yeni düzenleme ile birlikte estetik aplikasyonlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan sağlık kuruluşlarının sayısının da artması hedefleniyor. Bu birimin daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışması, kamuda hekim istihdamında yaşanan sıkıntıların giderilmesine de katkı sağlaması bekleniyor. Medikal estetik alanında yaşanan bu önemli değişiklik, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

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