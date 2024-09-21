DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.149.847,49 -0,36%

Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı: Alzheimer Tedavi Protocolü Geliştirildi

Medipol Sağlık Grubu, Hafıza Merkezi'ni tanıttı. Alzheimer hastalığı tedavisinde çoklu yaklaşımlar ön plana çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:29
Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı: Alzheimer Tedavi Protocolü Geliştirildi

Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı

Medipol Sağlık Grubu, Alzheimer hastalığı ve beyin fonksiyon bozuklukları üzerine yoğunlaşan yeni Hafıza Merkezi’ni tanıttı. Merkezde, Alzheimer ve demans hastalarına yönelik çeşitli tedavi yaklaşımları uygulanacak.

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu'nun Açıklamaları

Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, tanıtım toplantısında Alzheimer hastalığının toplumda yaşlı bireylerde yaygın olduğunu vurguladı. 65 yaş üstü bireylerde sıklıkla görülen bu hastalığın, 85 yaş ve üzerinde 3 kişiden 1'inde görülebildiğini belirtti.

Prof. Hanoğlu, Alzheimer’ın aniden değil, yaklaşık 20 yıl öncesinde etkilerini göstermeye başladığını vurgulayarak, “Bu hastalığın patolojik sonucu olarak demansı ya da bunamayı görüyoruz. Hastalıkla mücadele etmek toplumsal bir mesele.” dedi.

Bilinçli Tedavi Yaklaşımları

Hafıza Merkezi'nde, Alzheimer ve demans tedavisinde bilinçli zaman geçirme yaklaşımı benimsenecek. Hanoğlu, hastaların sadece ilaç tedavisiyle değil, günlük yaşam düzenlemeleriyle de destekleneceğini belirtti. “Tedaviye çoklu bir modelle yaklaşmaktayız,” dedi.

Bilişsel Rehabilitasyon ve Nöromodülasyon

Prof. Hanoğlu, bilişsel rehabilitasyonun amacı konusunda bilgi vererek, “Bilişsel rehabilitasyon zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi, kaybedilenlerin geri kazanılması ve korunması için önemlidir.” dedi. Ayrıca, nöromodülasyon tekniklerinin de hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uygulandığını ifade etti.

Uzmanların Katkıları

Toplantıda uzman ekip, bilişsel ve hafıza sorunlarına yönelik yeni tedavi yöntemlerini anlattı. Medipol Hafıza Merkezi, demans, afazi, amnezi gibi çeşitli nörolojik bozuklukların tedavisinde önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Sonuç

Medipol Hafıza Merkezi, modern tedavi olanakları ve çok yönlü yaklaşımlarla Alzheimer ve bilişsel sorunlarla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin...

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin...

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin...

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin...

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin...

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybeden Öğrenci Defnedildi
2
Mardin, Şırnak ve Hakkari İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu İçin ABD'ye Gitti
4
Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı: Alzheimer Tedavi Protocolü Geliştirildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu İstatistikleri ve Mesajları
6
Şişli'de Yüksek Katlı Plazada Yangın Alarmı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi