Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı: Alzheimer Tedavi Protocolü Geliştirildi

Medipol Sağlık Grubu Hafıza Merkezi Tanıtıldı

Medipol Sağlık Grubu, Alzheimer hastalığı ve beyin fonksiyon bozuklukları üzerine yoğunlaşan yeni Hafıza Merkezi’ni tanıttı. Merkezde, Alzheimer ve demans hastalarına yönelik çeşitli tedavi yaklaşımları uygulanacak.

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu'nun Açıklamaları

Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, tanıtım toplantısında Alzheimer hastalığının toplumda yaşlı bireylerde yaygın olduğunu vurguladı. 65 yaş üstü bireylerde sıklıkla görülen bu hastalığın, 85 yaş ve üzerinde 3 kişiden 1'inde görülebildiğini belirtti.

Prof. Hanoğlu, Alzheimer’ın aniden değil, yaklaşık 20 yıl öncesinde etkilerini göstermeye başladığını vurgulayarak, “Bu hastalığın patolojik sonucu olarak demansı ya da bunamayı görüyoruz. Hastalıkla mücadele etmek toplumsal bir mesele.” dedi.

Bilinçli Tedavi Yaklaşımları

Hafıza Merkezi'nde, Alzheimer ve demans tedavisinde bilinçli zaman geçirme yaklaşımı benimsenecek. Hanoğlu, hastaların sadece ilaç tedavisiyle değil, günlük yaşam düzenlemeleriyle de destekleneceğini belirtti. “Tedaviye çoklu bir modelle yaklaşmaktayız,” dedi.

Bilişsel Rehabilitasyon ve Nöromodülasyon

Prof. Hanoğlu, bilişsel rehabilitasyonun amacı konusunda bilgi vererek, “Bilişsel rehabilitasyon zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi, kaybedilenlerin geri kazanılması ve korunması için önemlidir.” dedi. Ayrıca, nöromodülasyon tekniklerinin de hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre uygulandığını ifade etti.

Uzmanların Katkıları

Toplantıda uzman ekip, bilişsel ve hafıza sorunlarına yönelik yeni tedavi yöntemlerini anlattı. Medipol Hafıza Merkezi, demans, afazi, amnezi gibi çeşitli nörolojik bozuklukların tedavisinde önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Sonuç

Medipol Hafıza Merkezi, modern tedavi olanakları ve çok yönlü yaklaşımlarla Alzheimer ve bilişsel sorunlarla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu (ortada) açıklamalarda bulundu.