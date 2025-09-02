DOLAR
Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Yeni Sezon Başlıyor — TRT 1'de Çekimler Başladı

TRT 1'in 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi yeni sezon çekimlerine başladı; yeni oyuncular, Mahmut Paşa rolündeki Gürkan Uygun ve bol aksiyon seyirciyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:04
Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Yeni Sezon Başlıyor — TRT 1'de Çekimler Başladı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda yeni sezon çekimleri başladı

ÖMER MİRZA ŞEKER - TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini destansı bir anlatımla ekrana taşıyor. Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım yönetiminde, Ozan Bodur senaryosuyla hazırlanan dizinin yeni sezon çekimleri resmen başladı.

Gürkan Uygun: "Mahmut Paşa bir başka sacayağı olacak"

Dizide Mahmut Paşa karakterini canlandıran Gürkan Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada önceki sezon sonunda diziye dahil olduğunu belirtti ve şunları söyledi: 'Sahneler, senaryo anlamında yaşayacaklarımız aslında bizim için de biraz sürpriz. Mahmut Paşa bir başka sacayağı olacak hikayede. Stratejik zekası yüksek, karakteri güçlü biri. Daha çok stratejik alandaki başarısını göreceğiz ama zaman zaman aksiyonun içerisinde de bulunacaktır. Bu sezon biraz daha duygusal hikayelerin de olacağı bir hikaye örgüsü, kurgusu olacağını düşünüyorum. Seyirci gibi bizim için de bazı sürprizler olacaktır.'

"Tarihi televizyondan öğrenme şansımız var"

Gürkan Uygun, 'dönem işleri' olarak tanımlanan yapımlarda rol almanın kendisine ayrı bir tat verdiğini belirterek, 'Oynadığınız karakterler, roller daha önce yaşamış, biyografik karakterler olduğu için yani hikaye içerisinde çalışma açısından ben daha çok keyif alıyorum. O dönemi incelemek, o döneme dair sosyo-ekonomik hayata, bakmak, okumak, seyretmek... Birçok tarihçiyi dinlemenin hem kişi olarak bana kazandırdıkları oluyor hem de oyuncu olarak bu kazanımları elde etmiş oluyorum. Sonrasında da pratiğe dökme şansımız oluyor.' dedi. Uygun ayrıca, 'Tarihi kitaplardan öğrenemiyoruz' diyoruz ama televizyondan, serilerden öğrenme şansımız var aslında. O yüzden seyircilerimiz bizi izlemeye devam etsin.' ifadelerini kullandı.

Celal Al: "Bol bol akınlar düzenleyeceğiz"

Geçen sezon diziye Şamil Bey karakteriyle dahil olan Celal Al, TRT Uluslararası Film Platoları'nın yapısını ve atmosferini överek, 'Ecdadı anlatabilmek çok zor bir şey. Bir de cennetmekan Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatabilmek çok daha zor bir şey. Bunu en güzel, özel şekilde anlatan Miray Yapım. Birçok proje çekildi ama olmadı. İlk defa fetih çekildi. Bu çok özel bir şey. Şimdi onun o heyecanının artık diğer versiyonuna başlıyoruz. Tatlı bir heyecan var.' dedi.

Şamil Bey'in Kafkasya'dan, Çepnilerin reisi olduğunu söyleyen Al, 'Ben kendim de Kafkasya kökenli biriyim. Benim için çok önemli bir nimet oldu bu karakter. Role girince atalarımı canlandırıyormuş gibi hissediyorum. Ecdadın Balkanlardan, Trabzon dahil her yere düzenlemiş olduğu akınların başındaki insanlardan, akıncılardan bir karakter. Fatih'in emrinde olan bir asker. Her şey bir yana bir çeri. Çok özel bir karakter. Diğer akıncı kardeşlerimizle beraber bol bol akınlar düzenleyeceğiz. Elinden geldiğince isminin hakkını vermeye çalışacak Şamil.' değerlendirmesinde bulundu.

Al, izleyiciyi bol aksiyon, heyecan ve görsel bir şölenin beklediğini vurgulayarak, 'Evlerinizde salı günleri kurabiye, kekinizi, çayınızı alıp ailenizle, çocuk, yaşlı, genç hep beraber izleyebileceğiniz bu çok özel projenin üçüncü sezonundayız. Allah'ın izniyle bu sezon diğerlerinden çok daha özel, güzel. Her yıl kendini daha da ileri götürüyor. Hep beraber izleyeceğimiz çok özel bir sezon bizi bekliyor.' dedi.

Ertuğrul Postoğlu: "İshak Paşa'yı oynamak bana acayip bir mutluluk veriyor"

Dizide İshak Paşa karakterini canlandıran Ertuğrul Postoğlu, uzun bir aylık ayrılığın ardından sete dönmenin heyecanını anlattı: 'Şu platoya girerken duyduğumuz heyecan gerçekten çok güzel. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yönetmenlerimize kavuştuk. Bu atmosferin içine tekrar girmek bizi hem mutlu etti hem heyecanlandırdı. Şu anda üçüncü sezonun heyecanını biz de çok yaşıyoruz. Neler olacağını çok fazla bilmemekle birlikte o dünyanın içinde var olup güzel şeyler yapmanın heyecanını yaşıyoruz.' Postoğlu, 'Sunarken de önemli karakterlerden bir tanesini, İshak Paşa'yı oynamak bana acayip bir mutluluk veriyor.' ifadelerini kullandı.

Metin Yıldız: "Bu projede olmak büyük onur"

Dizinin yeni oyuncularından Metin Yıldız ise duygularını şöyle aktardı: 'İzlediğim tek diziydi. Derler ya Allah'tan bir şey iste karşılığını bulursun. İzlerken "Ya şu dizide oynasam, ne güzel olur" dediğim bir dizide olmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Ayrıca tarihin dönüm noktalarından, çağ kapatıp çağ açan bir dönemin hikayesinde bulunmak gerçekten çok onur, gurur verici. Çok kaliteli bir iş, oyuncu kadrosu, prodüksiyonuyla dev bir prodüksiyon. Burada olmaktan son derece keyifliyim.'

Dizinin yeni bölümleri salı akşamları TRT 1 ekranında olacak.

