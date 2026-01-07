Mehmet Erol 'Ege’nin En’leri'nde Aydın'ın Zirvesinde

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, EGF'nin 'Ege’nin En’leri'nde Aydın'ın en başarılı iki ilçe belediye başkanından biri seçildi; yatırım, OSB ve altyapı projeleri öne çıktı.

Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) tarafından düzenlenen "Ege’nin En’leri - Ege Gazeteciler Federasyonu Ödül Töreni"nde Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın’ın en başarılı iki ilçe belediye başkanından biri olarak ödüllendirildi. Tören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

2024 yatırımları ve mali disiplin

Aydın Valiliği Koordinasyon Kurulu değerlendirmesinde Buharkent, 2024 yılı yatırımlarında proje tutarlarına göre ilk 5 belediye arasına girdi. Buharkent Belediyesi’nin 85.668.421 TL tutarındaki yatırımı, nüfus ve bütçe oranı dikkate alındığında kişi başına düşen yatırım miktarında Aydın genelinde birincilik sağladı. 13 bin nüfusa ve 120 milyon TL bütçeye rağmen yakalanan yüksek yatırım oranı, belediyenin mali disiplinini ve yatırımların ilçenin sosyal, ekonomik ve kentsel gelişimine uzun vadeli katkısını ortaya koydu.

Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark Projesi

Buharkent merkezinde hayata geçirilen Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark Projesi tamamlanarak 8 Ağustos 2025 tarihinde hizmete açıldı. Yaklaşık 7.500 metrekare alana sahip modern yapı; dükkânlar, açık ve kapalı sergi alanları, otopark ve asansörler gibi unsurlarıyla hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Projenin yapıldığı arsanın belediyeye devri, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirildi ve süreç sonunda ilçeye yeni bir eğitim yatırımının kazandırılması sağlandı.

OSB, atıksu arıtma ve istihdam

Göreve geldiği günden bu yana Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına hız veren Başkan Mehmet Erol, yatırımcı öncülüğünde OSB’nin hayata geçirilmesini sağladı. Kurulan sanayi yatırımlarıyla ilçede işsizlik büyük ölçüde azaldı; Buharkent, bölgesel istihdama ve ülke ekonomisine katkı sunar hale geldi. OSB’nin tam kapasite ve çevreye duyarlı çalışması için inşasında sona gelinen atıksu arıtma tesisinin günlük kapasitesi 2.000 metreküp olacak. Tesisin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor ve Buharkent OSB’nin Aydın genelinde örnek sanayi bölgeleri arasında yer alması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji ve sosyal yatırımlar

Buharkent Belediyesi, 2020 yılında kurduğu 500 kW kapasiteli ilk güneş enerji santralinin ardından, 319 kW kapasiteli ikinci tesisini 2025 yılında devreye aldı. Bu çevre dostu yatırımlar belediyenin mali yapısını güçlendirirken sürdürülebilir belediyecilik anlayışını pekiştirdi. Ayrıca ilçede Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri, 15 Temmuz Millet Bahçesi ve kafeteryaları, Gelenbe Mesire Alanı ile Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı gibi sosyal alanlar hayata geçirildi. Eğitim kapasitesi Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu ile artırılırken, Kent Müzesi kültürel hafızaya katkı sundu. Gençlik Merkezi ise her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlik ve kurslara ev sahipliği yapıyor.

Mehmet Erol liderliğindeki planlı, sürdürülebilir ve gelecek odaklı yaklaşımın, Buharkent’in ekonomik, sosyal ve kentsel dönüşümünü hızlandırdığı, bu vizyonun da EGF ödülüyle tescillendiği görülüyor.

